Екатеринбургских девелоперов побуждают отказаться от микроквартир

В столице Урала спрос на жилье сместился в сторону студий на 25 кв. м и «однушек» на 39 кв. м. Но, кажется, городских чиновников начала пугать перспектива появления «вертикальных гетто».

Екатеринбургские девелоперы начали получать отказы в согласовании проектов из-за слишком мелкой нарезки жилых помещений. Их отправляют на доработку.

Один из застройщиков поделился с нами, что его проект отправили на доработку с требованием, чтобы в новом жилом комплексе не было квартир площадью меньше 28 квадратных метров. Официально эта информация нигде не фигурирует, но вопрос [об отказе согласования новых проектов с компактными квартирами] поднимался неоднократно, — отмечает заместитель директора агентства недвижимости «Новосел на Малышева» Рим Белозеров (цитата по 66.RU).

Официально городские чиновники могут влиять на внешний вид новостроек, но не на размер квартир. Хотя в утвержденном Минстроем РФ СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» приводятся следующие нормы площади жилья.

Впрочем, этим же документом предусмотрены «отклонения» от них.

В студии и однокомнатные квартиры часто заселяются семьи с детьми. Это перегружает инфраструктуру: появляются проблемы с парковкой, а в школах и детских садах не хватает мест.

В перспективе большое количество новостроек с массой крошечных квартир может обернуться для города серьезными проблемами.

В Екатеринбурге через 20 лет появится свое собственное вертикальное гетто. Каковые уже известны в крупных городах Китая и ЮВА. Но застройщику же фиолетово. Он свои 20–25% чистой прибыли получит через год-два. А дальше — проблемы городской администрации. И ускоренно изнашивающейся инфраструктуры. А также вылезут все строительные косяки за «демократичный ценник», — говорит независимый финансовый аналитик Виталий Калугин.

Он также отмечает, что строительство квартир малой площади идет вразрез с призывом рожать больше детей:

Президент призвал россиян рожать по восемь детей. У меня богатая фантазия, но даже ее не хватает, чтобы понять, как разместить в ипотечной «конуре» на 25–30 кв. м не то что восемь, но хотя бы двоих детей. Судя по всему, сейчас запроектированы десятки (а то и сотня) миллионов квадратов «жилья», в которых и один ребенок не поместится.

По мнению эксперта, чтобы откорректировать ситуацию, властям следует изменить параметры льготной ипотеки:

Такая ипотека должна остаться для проектов, где на семью полагается хотя бы по 18 кв. м на человека. Если у тебя в паспорте жена/муж и ребенок, то меньше чем на 54 кв. м «льготку» не давать.

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