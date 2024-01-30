Владельцев домов на Уктусе «просят» их освободить — городу нужна земля под школу

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления о «переосвоении» земли в частном секторе. Если собственники не придут к соглашению с властями, мэрия будет изымать участки через суд.

На Уктусе собираются построить новую школу на 1000 мест и детский сад на 350 мест. Для реализации этих проектов выбран участок вдоль улицы Дарвина, где сейчас находится частный сектор. Городские власти собирается его расчистить: снести шесть домов (№ 1, 3, 5, 9, 9а и 11). Глава города Алексей Орлов уже подписал постановление о «переосвоении» этих участков.

Собственники недвижимости должны получить от города компенсацию. Если они не договорятся с властями и не расстанутся с ней добровольно, МБУ «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку» обратится в суд с требованием об изъятии имущества.

Ранее жители Уктуса выступили против строительства исправительного учреждения. По замыслу мэрии, на месте бывшего санатория по адресу Просторная, 1 должно разместиться одно из учреждений ГУФСИН, где будут содержаться 196 мужчин. Все они будут работать в сфере благоустройства и озеленения города, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Этот проект поддерживает не только администрация города, но и бизнес, владельцы предприятий, на которых также может быть задействован труд заключенных. В городе уже работают пять подобных заведений, и будут открываться новые.

Напомним, что ради расширения улицы Татищева Власти Екатеринбурга собираются изъять еще 13 участков. Они находятся на ул. Татищева и Танкистов, а также на территории садоводческого товарищества «Приозерный». Их суммарная площадь — 8,7 тыс. кв. м.

Как отмечает JustMedia.ru, ВИЗ и Уктус сейчас самые застраиваемые районы Екатеринбурга после Академа.

Читайте также:

«Государству не нужны все заводы, но оно заберет всё, что посчитает нужным забрать»