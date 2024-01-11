Власти хотят изъять для расширения ул. Татищева еще 13 участков

Они находятся на ул. Татищева и Танкистов, а также на территории садоводческого товарищества «Приозерный». Их суммарная площадь — 8,7 тыс. кв. м.

Глава Екатеринбурга подписал новое постановление об изъятии земельных участков в Верх-Исетском районе, где ведутся работы по расширению ул. Татищева. Документ опубликован на сайте администрации.

Всего в перечень попали 13 участков. Шесть из них находятся в районе пересечения с улицей Танкистов — там раньше находились жилые дома. Еще семь — участки на территории СНТ «Приозерный».

После получения проектов соглашения об изъятии недвижимости у правообладателей будет 45 дней, чтобы его подписать. В противном случае «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку» может обратиться в суд с иском о принудительном изъятии.

Вопрос о расширении ул. Татищева обсуждается уже полвека. Теперь он особенно актуален, потому что ВИЗ активно застраивается, а Татищева — основная магистраль, которая связывает район с центром города.

Ранее DK.RU писал, что расширять улицу будут в несколько этапов. На первом этапе работы проведут на отрезке от Красноуральской до Викулова, на втором — от Викулова до Лоцмановых. Для расширения улицы планировали снести четыре частных и четыре многоквартирных дома, включая пятиэтажку на ул. Заводской, 20. Изначально власти заявили, что снесут только часть дома, однако оказалось, что это невозможно.

Осенью прошлого года стало известно, что контракт на 5,91 млрд руб. на строительство новых дорог получил «Трест Уралтрансспецстрой» («Трест УТСС»), еще на 4,7 млрд руб. заключат договор с «Городским управлением дорожно-строительных работ (ГУДСР)».

Согласно документам, до осени 2027 г. «Трест УТСС» должен будет провести изыскания и построить три участка ул. Татищева, от Красноуральской до Викулова, от Викулова до Лоцмановых, от Лоцмановых до Юрия Исламова. ГУДСР будет работать над строительством ул. Юрия Исламова от Татищева до Металлургов, с реконструкцией развязки и на участке ул. Татищева от Юрия Исламова до Срединного кольца.

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