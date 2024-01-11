Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.01
90,40
98,98
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Власти хотят изъять для расширения ул. Татищева еще 13 участков

Власти хотят изъять для расширения ул. Татищева еще 13 участков
Иллюстрация: DK.RU

Они находятся на ул. Татищева и Танкистов, а также на территории садоводческого товарищества «Приозерный». Их суммарная площадь — 8,7 тыс. кв. м.

#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга подписал новое постановление об изъятии земельных участков в Верх-Исетском районе, где ведутся работы по расширению ул. Татищева. Документ опубликован на сайте администрации.

Всего в перечень попали 13 участков. Шесть из них находятся в районе пересечения с улицей Танкистов — там раньше находились жилые дома. Еще семь — участки на территории СНТ «Приозерный».

Власти хотят изъять для расширения ул. Татищева еще 13 участков 1

После получения проектов соглашения об изъятии недвижимости у правообладателей будет 45 дней, чтобы его подписать. В противном случае «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку» может обратиться в суд с иском о принудительном изъятии.

Вопрос о расширении ул. Татищева обсуждается уже полвека. Теперь он особенно актуален, потому что ВИЗ активно застраивается, а Татищева — основная магистраль, которая связывает район с центром города.

Ранее DK.RU писал, что расширять улицу будут в несколько этапов. На первом этапе работы проведут на отрезке от Красноуральской до Викулова, на втором — от Викулова до Лоцмановых. Для расширения улицы планировали снести четыре частных и четыре многоквартирных дома, включая пятиэтажку на ул. Заводской, 20. Изначально власти заявили, что снесут только часть дома, однако оказалось, что это невозможно.

Осенью прошлого года стало известно, что контракт на 5,91 млрд руб. на строительство новых дорог получил «Трест Уралтрансспецстрой» («Трест УТСС»), еще на 4,7 млрд руб. заключат договор с «Городским управлением дорожно-строительных работ (ГУДСР)».

Согласно документам, до осени 2027 г. «Трест УТСС» должен будет провести изыскания и построить три участка ул. Татищева, от Красноуральской до Викулова, от Викулова до Лоцмановых, от Лоцмановых до Юрия Исламова. ГУДСР будет работать над строительством ул. Юрия Исламова от Татищева до Металлургов, с реконструкцией развязки и на участке ул. Татищева от Юрия Исламова до Срединного кольца.

Читайте также на DK.RU: 

Как будут расширять Татищева и сносить дома — мнения экспертов

«ВИЗ можно разделить на кластеры, в каждом — свои проблемы. Но некоторые  удалось решить» — Дмитрий Дымшаков.

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • Екатеринбург занял первое место в России по количеству высотных зданийЕкатеринбург занял первое место в России по количеству высотных зданий
  • Владельца Уктусского молочного завода обязали заплатить 15 млн руб. бывшему собственникуВладельца Уктусского молочного завода обязали заплатить 15 млн руб. бывшему собственнику
  • На железной дороге под Нижним Тагилом сработало взрывное устройствоНа железной дороге под Нижним Тагилом сработало взрывное устройство
  • Собственника «Призмы» верифицировали и обязали снести небоскреб до мая 2025 г.Собственника «Призмы» верифицировали и обязали снести небоскреб до мая 2025 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.