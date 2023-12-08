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Индекс кранов в Екатеринбурге существенно снизился. Стройка замирает?

Индекс кранов в Екатеринбурге существенно снизился. Стройка замирает?
Иллюстрация: DK.RU

По данным Уральской палаты недвижимости, в четвертом квартале 2023 г. число работающих кранов на жилых проектах города составило 163 штук — на 14 меньше, чем третьем квартале.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Индекс кранов — показатель, отражающий количество башенных кранов, установленных на строительных площадках жилых домов (без учета остановленных строек). Он является косвенным индексом строительной активности в жилой сфере.

Сейчас на стройках Екатеринбурга работает 163 крана. За четвертый квартал индекс кранов в Екатеринбурге снизился на 14 штук или на 8%.  

В последние месяцы многие проекты перешли на завершающую стадию строительства. Заметное число было введено в эксплуатацию. Новые проекты продолжали выходить на рынок, но часть из них пока не перешли к активным строительным работам, — объясняют существенное снижение индекса кранов в УПН.

Напомним, что в течение всего года число непроданных новострое на рынке Екатеринбурга остается высоким. Максимальный ассортимент был летом (более 51 тыс. квартир). Сейчас, по данным аналитической платформы bnMAP.pro, на первичном рынке Екатеринбурга присутствует около 49,3 тыс. квартир, из них только 2,1 тыс. сдана в эксплуатацию.

Ранее DK.RU писал, что осень этого года стала переломной для застройщиков. С 1 октября по решению Банка России выросли надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам — из-за этого ипотека стала менее доступной для физических лиц, в частности вырос первоначальный взнос в предлагаемых банками ипотечных программах. Кроме этого, регулятор четвертый раз за год повысил ключевую ставку — до 15% годовых. В перспективе это приведет к удорожанию кредитов как для покупателей жилья, так и для застройщиков. 

В ноябре представители ведущих девелоперских компаний региона рассказали, как перестраивают свою работу и что считают необходимым для дальнейшего развития рынка.

Автор: Виктория Говорковская
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