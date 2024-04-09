Орлов подписал три постановления о сносе на Татищева. Что попало под раздачу на этот раз?

В январе мэр Екатеринбурга подписал постановление об изъятии земельных участков в СНТ «Приозерный» и на пересечении с улицей Танкистов.

5 апреля глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал еще три постановления об изъятии порядка 50 земельных участков для расширения улицы Татищева.

Следуя постановлению, под изъятие запланированы участки в квартале улиц Танкистов — Татищева — Сварщиков — Венгерских Коммунаров, где находятся частные дома, автосервисы и коллективные сады.

«Изъять земельные участки, указанные в приложении № 1 (далее — земельные участки), и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в приложении № 2 (далее — объекты недвижимого имущества), для муниципальных нужд», — следует из документа. Освобождение указанных участков было предусмотрено еще в действующей редакции генплана до 2025 года.

66.RU подсчитал, что власти снесут 92 здания, чтобы расширить улицу Татищева Часть недвижимости выкупили девелоперы, которые возводят дома в тех кварталах. Мэрия уже договорилась с компаниями «Фортис» и ТЭН о том, что те бесплатно передадут земли в муниципальную собственность, рассказал наш источник в горадминистрации.

Оставшиеся дома выкупят за счет бюджета. Если в течение 45 дней собственники не примут предложение чиновников, они пойдут в суд, где определят размер компенсации.

Ранее глава Екатеринбурга подписал постановление об изъятии земельных участков в Верх-Исетском районе, где ведутся работы по расширению ул. Татищева.

Всего в перечень попали 13 участков. Шесть из них находятся в районе пересечения с улицей Танкистов — там раньше находились жилые дома. Еще семь — участки на территории СНТ «Приозерный».

Напомним, ради расширения улицы Татищева мэрия также ранее планировала снести 12 домов. Улицу Татищева планируют увеличить до двух полос. Реконструкция пройдет в три этапа: сначала расширят участок от Красноуральской до Викулова, затем до Лоцмановых и далее до перспективного Серединного кольца.

Новая дорога в будущем свяжет центр города и ВИЗ-Правобережный, где планируют возвести здание для областных министерств. Об этом в декабре 2021 г. рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

Но особенно много вопросов у экспертов в 2022 г. вызвал частичный снос пятиэтажного дома. Читайте подробности на DK.RU: Как будут расширять Татищева и сносить дома. Мнения экспертов.