Разбор офисника «Карнеол» в Екатеринбурге затянется до октября 2024 г.

Компания «Брусника» начала демонтаж БЦ «Карнеол» в феврале и планировала закончить все работы за полгода, но срок увеличился до девяти месяцев.

«Брусника» купила недостроенное здание в мае 2023-го за 978 млн руб., в декабре того же года получила разрешение государственной историко-архитектурной экспертизы на его снос.

Разбирать стометровый недострой мы планируем поэтапно. На каждом этаже сначала демонтируем центральную часть, затем окружающую ее оболочку. Плиты и колонны разрежем на блоки весом не более тонны и спустим краном вниз. Там, где сделать это будет нельзя, разобьем перекрытия гидромолотами, — поделились планами представители компании в телеграм-канале «Брусника говорит и показывает».

Разбор бизнес-центра производит московская строительная компания «Ретерра». В 100-метровом здании 20 этажей, демонтаж каждого яруса занимает более трех недель. Темпы работ замедляет недостаток квалифицированного персонала для управления роботом «Бетонолом 2000» и плотная городская застройка вблизи территории, на которой ведутся работы.

После демонтажа весь строительный бетонный мусор будет измельчен и использован для отсыпки тротуаров и дорог в других проектах застройщика в микрорайоне Академический. Стеклопакеты, алюминиевый профиль, арматура и минераловатный утеплитель будут отправлены на переработку.

На освобожденном земельном участке компания «Брусника» планирует построить жилой дом, в настоящее время его проект не утвержден.

Как ранее рассказывал DK.RU, «Карнеол» — не единственный недострой в Екатеринбурге, который решили снести. Арбитражный суд Свердловской области обязал собственников до мая 2025 г. снести БЦ «Призма», а администрация Екатеринбурга планирует изъять для муниципальных нужд БЦ «Бриг», чтобы включить земельный участок под ним программу комплексного развития территории.