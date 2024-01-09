Собственника «Призмы» верифицировали и обязали снести небоскреб до мая 2025 г.

Личность бенефициара удалось установить в ходе судебных разбирательств. Решение о демонтаже вынес Арбитражный суд Свердловской области. Апелляционный и Кассационный суды его поддержали.

Расположенный у вокзала БЦ «Призма» — самый высокий недострой в Екатеринбурге. Судебные разбирательства по его сносу инициировала мэрия. Эксперты из УрФУ пришли к выводу, что конструкции с 8-го по 36-й этаж находятся в «ограниченно-работоспособном» состоянии.

В ходе суда удалось установить собственника здания. Им оказался бизнесмен Андрей Хорошилов, владеющий терминалом «Чкаловский». Суд обязал его снести недострой до мая 2025 г. Если решение не будет исполнено, здание демонтируют городские власти с последующим взысканием затрат с собственника.

Напомним, что решение о частичном сносе здания вступило в силу летом 2023 г. Его исполнение возложили на застройщика — «ТВЦ Европейский». Но эта компания обанкротилась еще в 2018 г. По данным 66.ru, Андрей Хорошилов — фактический владелец «ТВЦ Европейский».

Напомним, что осенью 2023 г. горадминистрация подала иск к ООО «Терминал Чкаловский». Департамент стройнадзора выявил, что компания строит объекты (предположительно склады) напротив «Екатеринбург-Экспо» без разрешения и оформления прав на землю. Их придется снести или «привести в соответствие по кодексу». Арбитражный суд Свердловской области ввел обеспечительные меры, запретив компании и другим лицам строить новые объекты на участке в пределах кадастрового квартала, где уже находятся склады.

Ранее DK.RU сообщил, что Екатеринбург занял первое место в России по количеству высотных зданий. Только в 2023 году в столице Урала появилось 500 новых объектов выше 20 этажей. Всего в городе 12 671 такое здание. У ближайшего соседа по рейтингу — почти вдвое меньше.