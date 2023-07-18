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Решение о демонтаже «Призмы» вступило в силу, но кто это сделает — неизвестно

Решение о демонтаже «Призмы» вступило в силу, но кто это сделает — неизвестно
Иллюстрация: wikipedia.org

Судьба самого высокого недостроя Екатеринбурга по-прежнему под вопросом. Предписание суда компания-ответчик исполнить не в состоянии. Цена вопроса 480 млн руб.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Вступило в силу решение о сносе части самого выокого недостроя города — это БЦ «Призма». Закончился срок подачи документов о вручении копии кассационной жалобы лицам, участвующим в деле, сообщает 66.RU.

По решению суда снос должна осуществить компания-застройщик. Но она обанкротилась еще в 2018 г., а значит, исполнить судебное предписание не может.

Напомним, что арбитражный суд вынес решение о сносе верхних уровней здания БЦ «Призма» с 36 по 8-й этажи в ноябре 2022 г. Нижние семь этажей разрешено оставить, но компания-застройщик обязана привести их в порядок.

Возложить обязанность на ООО «Торгово-выставочный центр «Европейский», ООО «СтройИнвест 2007», ООО «УСКН» высотную часть здания торгово-выставочного центра с 36 по 8 этаж снести; остальную часть здания снести или привести в соответствие с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности, — говорится в решении суда.

Еще в начале 2019 г. конкурсный управляющий подал иск, чтобы привлечь к субсидиарной ответственности учредителей и директоров «ТВЦ Европейский». Суд арестовал недвижимость и транспортные средства Александра Егорова — соучредителя компании-застройщика. Через месяц он умер. Судья прекратил судопроизводство.

Чтобы достроить «Призму», необходимо полностью переделать проектную и технологическую документацию, усилить конструкцию и найти на все это деньги. В 2019 г. стоимость работ оценивали в 200 млн руб., снос — в 480 млн руб.

ООО «ТВЦ «Европейский», согласно данным сервиса проверки контрагентов, банкрот с 2018 г., в компании работает конкурсный управляющий. На конец 2021 г. у компании не было прибыли, чистый убыток составлял 46 тыс. руб.

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Автор: Татьяна Юстус
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