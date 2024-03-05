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«Бриг» попал под «реновацию». Его принудительно изымут у собственника, чтобы снести

«Бриг» попал под «реновацию». Его принудительно изымут у собственника, чтобы снести
Иллюстрация: 66.RU

«Бриг» давно не подает признаков жизни. В августе 2023 г. его продали, но ситуация не изменилась. В связи с чем мэрия хочет включить его в проект КРТ и через суд изъять у бездействующих владельцев.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга планирует изъять для муниципальных нужд БЦ «Бриг». Чиновники хотят включить участок под ним в комплексную застройку.

Мэр Алексей Орлов утвердил схему, по которой недвижимость перейдет Группе «Самолет» — победителю торгов на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на улице Вилонова. Девелопер планирует построить на месте двухэтажных кирпичных домов 44 тыс. кв. м жилья. Половину квартала сейчас занимает долгострой, пишет 66.RU.

Напомним, в августе 2023 г. после банкротства застройщика — фирмы «Центр строительных технологий» Виталия Сиволапа судебные приставы продали его компании «ЦСР Групп» за 205,1 млн руб.

Под изъятие пойдет участок в 0,8 га с недостроенным офисником площадью 32,6 тыс. кв. м. Компания «Проект-С-33» (юрлицо Группы «Самолет») должна провести оценку, а потом выкупить недвижимость у «ЦСР Групп».

Если действующий собственник откажется от сделки, то застройщик обратится в суд с иском о принудительном изъятии. В мэрии допускают, что компенсация может быть денежной или в виде имущества. После этого недострой снесут.

«На данный момент ведутся переговоры с собственником здания. Пока что никаких решений не принято. Участок КРТ на улице Вилонова находится на стадии преддевелопмента, соответственно, мастер-план будущего проекта еще не утвержден», — рассказали 66.RU в пресс-службе «Самолета».

На сегодня БЦ «Бриг» готов на 72%, но из-за многочисленных дефектов его признали непригодным для эксплуатации.

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Автор: Татьяна Юстус
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