Forbes назвал 10 самых обедневших российских миллиардеров по итогам 2023 г.

Из-за неудачных инвестиции лидер рейтинга лишился 40% состояния. В общей сложности 24 обедневших российских миллиардера потеряли $16,4 млрд.

За 2023 г. у 24 из 125 российских участников списка Forbes сократилось состояние. Все вместе они потеряли $16,4 млрд, пишет Forbes.

Самым обедневшим оказался бывший совладелец «Рамблера» Александр Мамут, его капитал сократился на 40%, до $1,2 млрд. Издание пишет, что состояние Александра Мамута сокращается с 2019 г., тогда оно оценивалось в $2,5 млрд. Основная причина — неудачные инвестиции, на которые Мамут направил деньги, полученные от продажи активов в России.

На втором месте по сокращению капитала расположился основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко, его состояние уменьшилось на 29%, до $1,5 млрд. Оценка состояния Кривенко сократилась, поскольку он передал почти 20% акций компании в качестве вознаграждения топ-менеджменту.

Сооснователь Fix Price Артем Хачатрян уменьшил свое состояние на 24%, до $1,6 млрд. Издание напоминает, что в конце 2023 г. сооснователь сети вышел из ее капитала и продал 35,2% акций.

Частный инвестор Александр Пономаренко, основу состояния которого составляют доли в «ТПС Недвижимости» (владеет ТРЦ в Москве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске) и TPS Avia (владеет 66% акций «Международного аэропорта Шереметьево») потерял 23% состояния. Его активы оцениваются в $2 млрд.

Член совета директоров аэропорта «Шереметьево» Александр Скоробогатько уменьшил состояние на 22% до $2,1 млрд. Forbes отмечает, что Скоробогатько является равноправным партнером Александра Пономаренко. Состояние обоих бизнесменов сократилось из-за более консервативной оценки стоимости торговых центров, входящих в «ТПС Недвижимость».

На 20% сократилось состояние Михаила Шелкова, который владеет 66,5% акций «ВСМПО-Ависма». В апреле 2023 г. акции компании торговались по 39,6 тыс. за бумагу, а год назад они стоили 54 тыс. руб.

Сооснователь FixPrice Сергей Ломакин в конце 2023 г. выкупил 34% акций у партнера Артема Хачатряна, увеличив свою долю до 69,7%. Из-за расходов его состояние сократилось на 19% до $1,7 млрд.

Частный инвестор Иван Саввиди и его семья сократили состояние на 18% до $1,4 млрд, а основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко — на 16% до $21,1 млрд.

Замыкает десятку обедневших российских миллиардеров основательница и глава Willdberries Татьяна Бакальчук, чье состояние за год уменьшилось на 16%, до $7,4 млрд. Это может быть связано с январским пожаром в складском комплексе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Как рассказывал DK.RU, площадь пожара составила 70 тыс. кв. м, здание склада и сам товар были почти полностью уничтожены. Сумма ущерба для маркетплейса составила порядка 17 млрд руб.