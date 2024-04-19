Премия «Предприниматель года» укомплектована участниками. Впереди финал

Завершился прием заявок на премию «Предприниматель года города Екатеринбурга». Он проходил в 9 номинациях с 9 марта по 13 апреля. Заявки принимали через сайт конкурса, который посетило 3189 человек.

Организаторы премии «Предприниматель года города Екатеринбурга» подвели итоги заявочной кампании. Всего было получено 352 обращения, которые затем проходили проверку на соответствие положению о конкурсе. Полностью заполненные заявки предоставили 146 компаний. Несколько заявок получили отказ по причине короткого срока с момента регистрации бизнеса (не менее года). Были прецеденты подачи заявки с регистрацией самозанятого из другого региона. Еще одну заявку не приняли, так как ее подал один из победителей прошлого года (согласно положению, победители не могут в течение пяти лет подавать заявку в той же номинации).

Количество заявок по номинациям:

БИЗНЕС В СФЕРЕ УСЛУГ — 32 %

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БИЗНЕС — 20%

HORECA: ОТЕЛИ — 10 %

САМОЗАНЯТОСТЬ — 9 %

ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ — 6 %

ПРОРЫВ ГОДА — 6 %

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС — 6 %

HORECA: КАФЕ, РЕСТОРАНЫ — 5 %

IT БИЗНЕС — 4 %

Все прошедшие верификацию заявки будут опубликованы на сайте конкурса для народного голосования 1 мая 2024 г.

Напомним, участники получат информационную поддержку от партнеров конкурса. В этом году информационные спонсоры дают возможность обладателю номинации «Народный выбор» заявить о себе и своем бизнесе. Так, например, радио ГОРОД ФМ предоставит эфир в программе «Истории Успеха», «Деловой квартал» и «Эксперт-Урал» проведут интервью с победителем и опубликуют в своих изданиях.

Отдельным бонусом для всех девяти победителей в номинациях конкурса станет публикация кейсов в электронной версии журнала «Эксперт-Урал».

В 2024 г., как и в прошлом году, будет отдельная номинация «Выбор редакции» от генерального информационного партнера премии — издания «Деловой квартал».

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Партнеры премии: Индустриальный парк ЕКАД Южный, «Оптик-Центр».

Деловые партнеры конкурса:

Уральская торгово-промышленная палата, российская общественная организация «Деловая Россия» (Свердловская область), общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» (Свердловская область), Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, культурно-выставочный комплекс «Синара-центр».

Информационные партнеры конкурса:

«Деловой квартал» (генеральный информационный партнер), «Эксперт Урал», радио «Город ФМ», National Business.

Всё о премии — читайте в материалах DK.RU.