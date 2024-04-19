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Премия «Предприниматель года» укомплектована участниками. Впереди финал

Премия «Предприниматель года» укомплектована участниками. Впереди финал
Иллюстрация: Предпринимательгода-екб.рф

Завершился прием заявок на премию «Предприниматель года города Екатеринбурга». Он проходил в 9 номинациях с 9 марта по 13 апреля. Заявки принимали через сайт конкурса, который посетило 3189 человек.

#ПРИЗНАНИЕ#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НОВОСТИ

Организаторы премии «Предприниматель года города Екатеринбурга» подвели итоги заявочной кампании. Всего было получено 352 обращения, которые затем проходили проверку на соответствие положению о конкурсе. Полностью заполненные заявки предоставили 146 компаний. Несколько заявок получили отказ по причине короткого срока с момента регистрации бизнеса (не менее года). Были прецеденты подачи заявки с регистрацией самозанятого из другого региона. Еще одну заявку не приняли, так как ее подал один из победителей прошлого года (согласно положению, победители не могут в течение пяти лет подавать заявку в той же номинации).

Количество заявок по номинациям:

БИЗНЕС В СФЕРЕ УСЛУГ — 32 %

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БИЗНЕС — 20%

HORECA: ОТЕЛИ — 10 %

САМОЗАНЯТОСТЬ — 9 %

ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ — 6 %

ПРОРЫВ ГОДА — 6 %

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС — 6 %

HORECA: КАФЕ, РЕСТОРАНЫ — 5 %

IT БИЗНЕС — 4 %

Все прошедшие верификацию заявки будут опубликованы на сайте конкурса для народного голосования 1 мая 2024 г.

Напомним, участники получат информационную поддержку от партнеров конкурса. В этом году информационные спонсоры дают возможность обладателю номинации «Народный выбор» заявить о себе и своем бизнесе. Так, например, радио ГОРОД ФМ предоставит эфир в программе «Истории Успеха»«Деловой квартал» и «Эксперт-Урал» проведут интервью с победителем и опубликуют в своих изданиях.

Отдельным бонусом для всех девяти победителей в номинациях конкурса станет публикация кейсов в электронной версии журнала «Эксперт-Урал».

В 2024 г., как и в прошлом году, будет отдельная номинация «Выбор редакции» от генерального информационного партнера премии — издания «Деловой квартал».

***

Партнеры премии: Индустриальный парк ЕКАД Южный, «Оптик-Центр».

Деловые партнеры конкурса:

Уральская торгово-промышленная палата, российская общественная организация «Деловая Россия» (Свердловская область), общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» (Свердловская область), Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, культурно-выставочный комплекс «Синара-центр».

Информационные партнеры конкурса:

«Деловой квартал» (генеральный информационный партнер), «Эксперт Урал», радио «Город ФМ», National Business.

Всё о премии — читайте в материалах DK.RU.

Автор: Татьяна Юстус
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