Признание и PR-поддержка. Что дает участие в конкурсе «Предприниматель года»

Номинантам будет предоставлено время в прямом эфире радио, также они получат возможность рассказать о себе и своем бизнесе в ведущих деловых изданиях региона.

Организаторы конкурса объявляют финальную неделю приема заявок на конкурс «Предприниматель года». Успеть подать заявку можно до 13 апреля 2024 г. Для этого достаточно зайти на сайт и заполнить электронную версию заявки. По состоянию на 8 апреля получено более 220 заявок на участие.

Все, кто предоставил заявку, станут участниками голосования в номинации «Народный выбор». По итогам прошлого года в данном голосовании приняло участие 99 тыс. 510 горожан.

В этом году информационные спонсоры дают возможность обладателю номинации «Народный выбор» заявить о себе и своем бизнесе. Так, например, Радио ГОРОД ФМ предоставит эфир в программе «Истории Успеха», «Деловой Квартал» и журнал «Эксперт-Урал» проведут интервью с победителем и опубликуют в своих изданиях.

Отдельным бонусом для всех девяти победителей в номинациях конкурса станет публикация кейсов в электронной версии журнала «Эксперт-Урал».

Напомним, что заявки принимаются в номинациях:

1. «Номер один» в технологической трансформации. Номинация вручается производственному предприятию с выручкой не менее 300 млн руб. в год, которое наилучшим образом внедрило малолюдные технологии производства, включая повышение уровня автоматизации производственных процессов, внедрение технических решений по цифровизации и роботизации.

2. Социальный инвестиционный проект «Номер один». Номинация приурочена к 90-летию Свердловской области и вручается предприятию, которое в 2023 г. за счет собственных средств завершило реализацию инвестиционного проекта по созданию, реконструкции, ремонту или комплектованию объекта социальной инфраструктуры на территории муниципалитетов Свердловской области (за пределами Екатеринбурга).

3. «Номер один» в локализации производства. Номинация вручается производственному предприятию, которое по итогам 2023 г. повысило степень производства продукции гражданского назначения на территории РФ.

4. «Номер один» в динамике производства. Номинация вручается производственному предприятию, отнесенному на начало 2023 г. к субъектам МСП и показавшему наибольший рост объема производства в 2023 г.

5. Семейный бизнес «Номер один». Номинация вручается предприятию, владельцы (учредители) которого являются близкими родственниками, сохраняющему удачный баланс между семьей и бизнесом, а также демонстрирующему успешные финансовые результаты.

6. Гран-При — работодатель Свердловской области «Номер один» (номинация при поддержке HH.ru). Ключевой темой и вызовом для предприятий стало решение вопросов, связанных с кадровым дефицитом. Номинация вручается лучшему работодателю региона, победитель будет определен путем интерактивного голосования гостей вечера на мероприятии. К рассмотрению допускаются предприятия, не имеющие фактов задолженностей по заработной плате и трудовых конфликтов.

В этом году, как и в прошлом, будет отдельная премия в номинации «Выбор редакции» от генерального информационного партнера премии — издания «Деловой квартал».

В 2023 г. номинантом этой премии стало предприятие «Интелл Росс». В конце прошлого века, его основатель Алексей Назаров работал механиком на предприятии ВИЗ-Сталь. Сейчас у него есть собственная компания и контракты с ведущими металлургическими холдингами страны. Смазочные материалы, которые разрабатывает и производит «Интелл Росс», помогают заводам снижать издержки. На недавней выставке ИННОПРОМ эти решения продемонстрировали председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Напомним, что в прошлом году победителями премии «Предприниматель года города Екатеринбурга» стали:

в номинации «Бизнес в сфере услуг»: ООО «ПрофЭнергоСервис» ;

; в номинации «Инновационное предприятие»: ООО «Контролит-Сервис» ;

; в номинации «Производственный бизнес»: ООО «Лига» ;

; в номинации «Прорыв года»: ООО «Энерго-Арсенал» ;

; в номинации «Самозанятость»: Павел Никифоров ;

; в номинации «Стартап»: ООО «Смарт Рециклинг» ;

; в номинации «Строительный бизнес»: ООО «Пенетрон-Урал» ;

; в номинации «Торговое предприятие»: ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах. Франчайзинг» ;

; в номинации «HORECA — отели»: ООО «Управляющая Компания «Отели Юста» ;

; в номинации «HORECA — рестораны, кафе»: ООО «Реста менеджмент» ;

; в номинации «IT-бизнес»: ООО «Управляющая Компания «Артсофте» ;

; в номинации «Интернет-торговля»: ООО Модный дом «Нины Ручкиной» ;

; в номинации «Народный выбор»: ООО «Управляющая компания «Баден Групп».

Партнеры премии: Индустриальный парк ЕКАД Южный, «Оптик-Центр».

Деловые партнеры конкурса:

Уральская торгово-промышленная палата, российская общественная организация «Деловая Россия» (Свердловская область), общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» (Свердловская область), Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, культурно-выставочный комплекс «Синара-центр».

Информационные партнеры конкурса:

«Деловой квартал» (генеральный информационный партнер), «Эксперт Урал», радио «Город ФМ», National Business.

Все о премии читайте в материалах DK.RU