Перекрестные займы и другие проблемы на пути к бизнесу без дробления

Главное — «самодостаточность». Каждая компания группы должна быть обеспечена всем необходимым для тех бизнес-процессов, которые в нее упакованы. Четвертое правило от Ярослава Савина.

Центр taxCOACH и DK.RU продолжают открытый бизнес-курс «Пять правил построения группы компаний без признаков искусственного дробления». Новый выпуск — по вторникам и четвергам. Публикации курса сопровождаются видеоматериалами. Все 30 серий смотрите на youtube-канале «Ярослав Савин taxCOACH» и на портале DK.RU.

В ближайших выпусках мы говорим о пяти правилах построения группы компаний без признаков дробления, которые сформулированы на основе обобщения 450 арбитражных дел за 2017-2020 годы и опыте 300 проектов по структурированию бизнеса Центра taxCOACH за 13 лет.

Ярослав Савин, руководитель Центра структурирования бизнеса и налоговой безопасности taxCOACH:

В решениях судов об искусственном дроблении бизнеса мы часто можем встретить термин «самодостаточность». Если перевести его на экономический язык, то речь идет об обеспеченности ресурсами — каждая компания группы должна быть обеспечена всем необходимым для тех бизнес-процессов, которые в нее упакованы. И речь не только об имуществе или деньгах. А обо всех четырех видах: имуществе (в собственности либо пользовании на ином законном основании), деньгах (или их заменителях), информации (управленческой, бухгалтерской и т.д.), а также людях (трудовых ресурсах).

Что чаще всего не так с доступом к ресурсам:

1. Деньги



Если в нарушение Первого (соответствие бизнес-процессам) и Второго (наличие бизнес-мотивации) правил построения бизнеса без дробления во главу угла поставлено снижение налоговой нагрузки, то центры прибыли и затрат распределяются исключительно исходя из применяемой системы налогообложения отдельными ее субъектами. То есть максимально прибыльными становятся компании на специальных режимах налогообложения. Как следствие — денежные средства аккумулируются не там, где они нужны.

Пример. Обособили «Хранителя активов» на УСН. Эту компанию нагрузили максимальной арендной платой. Дальше вопрос — если остальные компании группы (арендаторы) будут добросовестно исполнять свои обязанности по арендной плате, то что «Хранитель активов» будет делать с деньгами? Ведь, как правило, деньги, если нет активной инвестиционной программы, необходимо вернуть в операционную деятельность.

Финансовые руководители прибегают к одному из двух способов:

— займы от компании, где скопились средства, в адрес нуждающихся операционных звеньев. Со временем, благодаря такому решению, объем внутренних заимствований растет (внутренние заемщики, как правило, не торопятся их возвращать или возвращают и немедленно берут еще больше) и постепенно становится перекрестным, превращаясь в трудно распутываемый клубок. Если к этому добавить нерыночность условий внутренних заимствований (длительный срок, проценты по окончании заимствования или отсутствие процентов, отсутствие обеспечений, регулярное нарушение сроков без последствий), то мы получаем целую плеяду аргументов в пользу утверждения о желании получить необоснованную налоговую выгоду;



— второй инструмент финансовых руководителей в сложившихся обстоятельствах — попросту не платить. В нашем примере — не платить арендную плату (избыток перекрестных займов или хотя бы угроза их наличия также являются стимулом к подобному решению). Если денежные обязательства у компаний группы есть, а фактического исполнения нет, то вместо займов между компаниями наращивается задолженность. В редких случаях ее иногда пытаются решить, прогоняя деньги, немного чаще — используя денежные суррогаты (векселя, уступки), еще чаще — ее просто копят. Вместе с доказательствами несамостоятельности и подконтрольности.

Избыточная централизация управления финансовыми ресурсами, уходящая корнями в вопросы владельческого контроля, чревата выявлением доказательств управления счетами одними лицами (в том числе посредством совпадения IP и MAC адресов). Хотя само по себе это не говорит о противоправном умысле на получение необоснованной выгоды, однако в условиях, когда компанию возглавляет/участвует в ней постороннее (доверенное) лицо, подобные факты служат дополнительным основанием формального разделения на несамостоятельные субъекты.

2. Люди

Вторая системная проблема — хаотичное распределение персонала вне связи с декомпозицией бизнес-процессов по компаниям.

Наиболее значимая причина здесь — исторический контекст, когда в условиях роста бизнеса компании создаются в спешке, хаотично, с упором на решение сиюминутных задач, в том числе налоговых.

Вторая причина, ближе к криминальной по своей сути, — превышение лимитов на численность сотрудников в компаниях со специальными режимами налогообложения. Плохую услугу здесь оказывает знаменитая «большая зеленая предпринимательская жаба» — так мы называем желание впихнуть в спецрежимы невпихиваемое или, иными словами, отжать от ситуации максимум (в данном контексте — отжать максимум снижения налоговой нагрузки). Как следствие — кейсы, где желание сэкономить 13 млн руб. на очевидно необоснованном применении, допустим, ЕНВД, оборачивается для бизнеса угрозой доначислений в 300 млн руб. с административными и судебными разбирательствами длиной в три года.

Третья причина — нарушение первых трех правил — деление на компании вне связи с реальными бизнес-процессами и/или отсутствие бизнес-мотивации при определении структуры группы компаний (помните, наверное: в результате изменений юридической модели либо клиентам должно стать лучше, либо эффективность процессов должна возрасти, увеличивая выручку или снижая затраты) и/или несовпадение фактической и юридической зон ответственности (фактическое управление бизнес-процессами и руководство компаниями, в которые они обособлены, не совпадают).

Пример. Фигуральный, но очень понятный. Сеть магазинов. Сотрудница не вышла на работу — заболела. Другой сотрудник выходит подменить. Так распорядился руководитель розницы данного региона, это его компетенция. Но в этот момент все забыли, что в данном регионе магазины вышли за лимиты выручки/количества сотрудников для спецрежимов и поэтому разбиты на два субъекта. И руководитель региональной розницы уже год как не тождественен руководителю компаний. А на подмену сотрудницы одного ИП он вывел сотрудницу другого ООО.

3. Имущество

Третье свидетельство несамодостаточности — миграция имущества между субъектами группы компаний. Причин здесь много, выделим распространенные. Смена субъектов по достижении ими лимита (особенно в течении одного налогового периода), фактическое перемещение оборудования (например, взамен вышедшего из строя), смена собственника имущества с налоговыми целями.

4. Информация

Информационные системы пронизывают каждый бизнес-процесс. Бухгалтерские, финансовые, CRM, производственного планирования, автоматизации процессов и т.д. и т.п. Служебные записки и вытесняющие их корпоративные чаты, наконец. Все они опосредуют реальность, а значит, подлежат трансформации вместе с изменением структуры группы компаний и должны накладываться на выбранные договорные конструкции. Самая типичная ситуация: об этом просто забыли.

Особняком стоят манипуляции с имуществом из-за боязни утратить владельческий контроль, поскольку распределение имущества между компаниями группы, нафаршированными доверенными лицами в качестве участников, явно не добавляет безопасности и уверенности. Вместе с тем статистика арбитражных дел Гида по обвинениям в искусственном дроблении убедительно свидетельствует, что шансы отстоять правомерность построения группы вырастают приблизительно вдвое, если речь идет о компаниях, имеющих какое-то имущество, необходимое для своих бизнес-процессов.

Что потребуется для выполнения четвертого правила об обеспеченности ресурсами:

Критерий самодостаточности компаний доказывается в суде не отсутствием полной или частичной взаимозависимости, незачем прятать, например, очевидное (это скорее выглядит подозрительно, даже если вы ничего противоправного и не имели в виду). Важнее представить свидетельства наличия достаточных ресурсов для осуществления тех функций/процессов, которые были обособлены в каждый субъект группы компаний. В отношении трудовых ресурсов, кроме системного и справедливого распределения персонала по компаниям исходя из производственной, а не налоговой логики, учитесь увязывать мотивацию ключевых для данного субъекта сотрудников с результативностью процессов, обособленных в конкретной компании. Решение вопросов внутреннего финансирования: деньги в группе компаний должны ходить относительно свободно. Деньги застревают в том числе благодаря тому, что короткие (операционные) и длинные (инвестиционные) деньги подменяются одним и тем же инструментом — займами, а между тем подход к ним должен быть диверсифицированным. Подробно об инструментах финансирования в группе компаний, а также о создании «Центра рефинансирования» рассказываем в «Гиде по финансированию» . Переосмысление подходов консолидации имущества и владения им с учетом инструментов обеспечения владельческого контроля. Не забывайте, чем надежнее и безопаснее упаковано имущество, тем труднее и менее рентабельно его использовать. Необходимо найти свой собственный компромисс между безопасностью и экономическим эффектом для группы компаний.

Если вы добьетесь соблюдения настоящего правила (обеспеченность ресурсами), следующие критерии из «Гида по обвинениям в искусственном дроблении» будут к вам неприменимы:

необоснованные платежи и необычные виды расчетов в группе компаний (векселя, взаимозачеты);

контроль финансовых потоков одним лицом (лицами);

нарушение и нестыковки в бухгалтерском учете контрагентов в части оформления отношений между ними;

отсутствие должного оформления первичных документов, опосредующих отношения с контрагентами;

использование имущества без договора;

движение средств, все идет к одному субъекту;

наличие задолженностей внутри группы компаний;

несение расходов участниками схемы друг за друга;

формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменений должностных обязанностей;

отсутствие у подконтрольных лиц принадлежащих им основных оборотных средств и собственных кадровых ресурсов.

Следующая серия видео-курса выйдет в четверг, 28 октября. Смотрите в youtube-канале «Ярослав Савин taxCOACH» и читайте на портале DK.RU.

Ранее в проекте:

12 октября — Введение в проект

14 октября — Первое правило построения ГК без признаков «дробления»

19 октября — Второе правило построения ГК без признаков «дробления»

28 октября — Третье правило построения ГК без признаков «дробления»