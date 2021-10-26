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Столичная сеть «Якитория» открыла ресторан в Екатеринбурге

Столичная сеть «Якитория» открыла ресторан в Екатеринбурге
Иллюстрация: 2ГИС

Это первое заведение франчайзи-сети на Урале. Ресторан расположен в центре города. Владельцы рассчитывают, что трафик гостей составит не менее пяти тысяч человек в месяц.

#РЕСТОРАНЫ#ГОРОД#НОВОСТИ

Первый ресторан «Якитория» появился в Москве в 1999 г. С 2001 г. сеть активно развивается в России и СНГ. Но попыток зайти в Екатеринбург до этого года не предпринимала.

Для ресторана была выбрана площадка в центре города (на ул. Вайнера, 12). Общая площадь заведения составляет 380 кв. м. Он рассчитан на 60 посадочных мест, есть VIP-зона на 15 гостей.  

Екатеринбург является одним из наиболее перспективных регионов РФ для развития и масштабирования бизнеса. У «Якитории» эффективная бизнес-стратегия, которая позволяет франчайзи-сети расширяться даже в условиях пандемии за счет соблюдения баланса между качественным сервисом в классических ресторанах и развитой системой доставки блюд, — говорит Александр Муратов, директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория».

Он рассчитывает, что ресторан ежемесячно будет принимать не менее пяти тысяч человек и доставлять порядка 1200 заказов.

Однако в условиях ужесточения противоэпидемиологических мер реализовать этот план будет не так просто. 26 октября региональный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял ряд решений, которые затронут и рестораторов. Вход в заведения по QR-кодов становится обязательным. Вводится запрет на работу с 23.00 до 7 утра. 

Напомним, что Свердловское управление Роспотребнадзора просило руководство области ввести жесткий локдаун по образцу московского с 28 октября. 

Ранее DK.RU писал, что представители ресторанного рынка, фитнес-индустрии и индустрии красоты просили губернатора Евгения Куйвашева не вводить ограничения. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призывал власти регионов не злоупотреблять вводом QR-кодов, а если они вводят ограничения, то следует добавить адекватные меры поддержки местного бизнеса. Он также рассказал, что после введения в Москве и Санкт-Петербурге QR-кодов для посещения ресторанов и кафе многие точки общепита закрылись и не смогли вернуться к работе после отмены ограничений.

Автор: Виктория Говорковская
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