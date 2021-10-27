Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 27.10
69,55
80,70
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Участник Master of Public Administration назвал высотную застройку весомым плюсом города

Участник Master of Public Administration назвал высотную застройку весомым плюсом города
Иллюстрация: pixabay.com

Архитектор из Татарстана оценил облик города и особенно отметил компактность Екатеринбурга. Также его впечатлили «совершенно новые стандарты и абсолютно другой уровень архитектуры».

#СТРОЙКА#БУДУЩЕЕ ГОРОДА#НОВОСТИ

Участник престижной программы Master of Public Administration, главный архитектор Альметьевска Антон Севастьянов оценил потенциал развития и архитектурный облик Екатеринбурга.

Эксперт подчеркнул, что для миллионника Екатеринбург очень компактный, и власти города стараются поддерживать эту компактность как ключевую ценность. Один из способов сделать это — повышение этажности зданий, как жилых, так и административных. Высотная застройка, считает Севастьянов, имеет довольно большой потенциал в Екатеринбурге.

В первую очередь впечатлили совершенно новые стандарты, абсолютно другой уровень архитектуры. В частности, широко известные архитектурные компании реализуют здесь масштабные качественные разноформатные продукты. Они возводят не только жилые дома, но и формируют качественную городскую среду вокруг — делают хорошее благоустройство двора и по периметру внешнюю часть улицы, — заявил архитектор.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что в центре Екатеринбурга планируется возвести очередную высотку. 30-этажное здание появится в квартале за «Домом контор», в нем будут располагаться офисы и апартаменты. Для удобства жителей и гостей города будут изменены въезды в квартал.

Кроме того, высотный квартал появится в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции. ЖК «Екатеринбург-Сити» будет застраивать «УГМК-застройщик», проект изменяли несколько раз, в том числе из-за давления общественников, которые требуют, чтобы старинные усадьбы и парки в центре города были сохранены.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Локдаун в Москве продлят еще на неделю. Или до нового годаЛокдаун в Москве продлят еще на неделю. Или до нового года
  • История успеха с квалификацией ACCAИстория успеха с квалификацией ACCA
  • «Через пять лет решения о вашей карьере будут принимать дети ваших друзей»«Через пять лет решения о вашей карьере будут принимать дети ваших друзей»
  • Владимир Путин закрывает рестораны на ночьВладимир Путин закрывает рестораны на ночь
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.