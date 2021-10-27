Участник Master of Public Administration назвал высотную застройку весомым плюсом города

Архитектор из Татарстана оценил облик города и особенно отметил компактность Екатеринбурга. Также его впечатлили «совершенно новые стандарты и абсолютно другой уровень архитектуры».

Участник престижной программы Master of Public Administration, главный архитектор Альметьевска Антон Севастьянов оценил потенциал развития и архитектурный облик Екатеринбурга.

Эксперт подчеркнул, что для миллионника Екатеринбург очень компактный, и власти города стараются поддерживать эту компактность как ключевую ценность. Один из способов сделать это — повышение этажности зданий, как жилых, так и административных. Высотная застройка, считает Севастьянов, имеет довольно большой потенциал в Екатеринбурге.

В первую очередь впечатлили совершенно новые стандарты, абсолютно другой уровень архитектуры. В частности, широко известные архитектурные компании реализуют здесь масштабные качественные разноформатные продукты. Они возводят не только жилые дома, но и формируют качественную городскую среду вокруг — делают хорошее благоустройство двора и по периметру внешнюю часть улицы, — заявил архитектор.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что в центре Екатеринбурга планируется возвести очередную высотку. 30-этажное здание появится в квартале за «Домом контор», в нем будут располагаться офисы и апартаменты. Для удобства жителей и гостей города будут изменены въезды в квартал.

Кроме того, высотный квартал появится в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции. ЖК «Екатеринбург-Сити» будет застраивать «УГМК-застройщик», проект изменяли несколько раз, в том числе из-за давления общественников, которые требуют, чтобы старинные усадьбы и парки в центре города были сохранены.