Три года тюрьмы или порка? Следственный комитет проверяет слова Моргенштерна о Дне Победы

Причиной очередного интереса следователей стало неосторожное высказывание молодого рэпера о праздновании победы в Великой Отечественной войне. «На уголовное преследование не тянет», — уверены юристы.

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. По ее результатам станет ясно, есть ли в словах рэпера несоответствие норме закона или нет.

Причиной очередного скандала стало высказывание Моргенштерна в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» (ведущая — Ксения Собчак), опубликованном 25 октября.

Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили, — заявил он.

В ответ на вопрос Собчак, что для него значит победа в Великой Отечественной войне, рэпер заявил: «Круто, молодцы. Но двигайтесь дальше, делайте еще побед. Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их. Но что-то пока празднуем то, что прошло 70 с лишним лет назад».

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал, что СК абсолютно логично инициировал проверку, так как к нему поступило обращение от общественной организации «Ветераны России». Общественники потребовали проверить, не подпадают ли высказывания рэпера под уголовную статью о реабилитации нацизма или под статью о возбуждении ненависти либо вражды. «Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны», — заявили в СК. Защитник певца подчеркнул, что Моргенштерн готов прийти в СК, как только получит официальный вызов.

Представители юридического сообщества, в свою очередь, отмечают, что за слова о войне Моргенштерна вряд ли удастся привлечь к уголовной или административной ответственности.

[Моргенштерн] выразил непонимание, зачем тратить деньги на празднование Победы, если их можно потратить на что-то другое. Никакой реабилитации нацизма здесь нет, как и нет никаких утверждений с его стороны по поводу оскорбления ветеранов и умаления их подвига. Есть большая разница между фразой «Я не понимаю, что за дураки празднуют День Победы» и тем, что сказал Моргенштерн, — отметил юрист Алексей Воробьев (здесь и далее — цитаты по журналу Секрет Фирмы).

Юрист «Комитета солдатских матерей России» Александр Латынин заявил, что он «в шоке от высказываний Моргенштерна», но при этом подтвердил, что разжигания вражды и экстремизма в словах рэпера нет:

Он высказывает свое личное мнение. На уголовное преследование это не тянет.

Позже артист в своем инстаграме извинился перед теми, кого задели его слова. Он пояснил, что уважает ветеранов и гордится ими, но при этом некорректно формулирует мысли.

Ксения Собчак встала на сторону Моргенштерна. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она отметила, что рэпер является представителем другого поколения, которое может не понимать смысл некоторых праздников. «Не понимает! Понимаете?! Зачем на это тратятся миллионы? Зачем такой масштаб? Не понимает. И честно в этом признается», — эмоционально выразила свое мнение телеведущая, оправдав высказывание Моргенштерна его возрастом.

Объединение «Ветераны России» надеется на то, что репера могут привлечь к ответственности по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). По ней грозит наказание в виде штрафа в размере до 3 млн рублей или лишение свободы сроком до трех лет. Общественники также предложили выпороть Моргенштерна.

Ранее в отношении Моргенштерна заводили дело о пропаганде наркотиков в четырех клипах, однако дело закрыли, не сумев доказать, что исполнитель выкладывал эти ролики в интернете. До этого суд в Москве оштрафовал рэпера на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в двух других клипах.

Из-за дел о пропаганде наркотиков Моргенштерн лишился работы в Альфа-банке, куда был принят в марте 2021 года. Позже пресс-служба финансового учреждения заверила, что рэпер никогда не числился в штате, а сообщение о приеме его на работу было «рекламным ходом».

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