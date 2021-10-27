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Хабаровские компании заплатят 1 млн руб. штрафа с нелегальной торговли лесом на 3,2 млрд

Хабаровские компании заплатят 1 млн руб. штрафа с нелегальной торговли лесом на 3,2 млрд
Иллюстрация: https://pixabay.com/

В течение четырех лет две хабаровские фирмы, пользуясь незаконной схемой, вывезли в Китай монгольский дуб, маньчжурский ясень и другие ценные породы дерева на миллиарды рублей.

#КИТАЙ#НОВОСТИ

Представители транспортной прокуратуры, Федеральной таможенной службы (ФТС) совместно с хабаровскими таможенниками обнаружили схему незаконного вывоза леса в Китай из Хабаровска. За границу уходили ценные породы древесины — монгольский дуб, маньчжурский ясень и др.

Установлено, что с июня 2015 г. по сентябрь 2019 г. две хабаровские компании незаконно вывезли из России в Китай более 708 тыс. кубометров лесоматериалов на сумму 3,2 млрд рублей, сообщает Секрет фирмы.

Таможенники провели обыски в офисах компаний и в домах их владельцев, изъяв документы, компьютеры, ноутбуки и сотовые телефоны, в которых была информация о нелегальном бизнесе. Возбуждено пять уголовных дел по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов».

Теперь нарушителям грозит лишение свободы от 7 до 12 лет и штраф до 1 млн рублей.

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Автор: Андрей Широков
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