Годовая инфляция в России вдвое превысила целевой показатель ЦБ

В Минэкономразвития заявили, что внешнее инфляционное давление снижает демпферные механизмы, сдерживающие цены на внутреннем рынке. При этом за неделю инфляция почти достигла рекордной отметки в 8%.

Очередной рост инфляции в России был зарегистрирован с 19 по 25 октября 2021 года, она достигла почти 8%. Неделей ранее показатель держался на отметке в 7,78%, сообщает РБК. В результате инфляция в России вдвое превысила целевой показатель Центробанка. По состоянию на 25 октября в годовом выражении уровень инфляции в России составил 7,97%, в то время как целевой показатель ЦБ равен 4%.

В продовольственном сегменте преимущественно снижаются темпы роста цен на плоды и овощи, отмечается в отчете Министерства экономического развития (МЭР). Так, по данным Росстата, цены на продовольственные товары поднялись на 10,58% год к году, а за неделю — на 0,55%. Факторами повышения продовольственной инфляции стали нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускоренный темп роста цен на мясо, говорил ранее глава ведомства Максим Решетников.

Среди продуктов наибольший рост цен за год показали овощи: капуста (87,87%), картофель (74,11%), огурцы (60,5%) и томаты (58,8%). За неделю огурцы подорожали на 11,37%, помидоры — 7,16%, а картофель — на 2,3%. При этом цена на капусту за семь дней снизилась на 0,7% Яблоки за год подешевели на 2,45%, за неделю — на 1,1%.

Непродовольственная инфляция за неделю составила 0,17%, за год — 7,66%. Бензин за год подорожал на 7,1%, за неделю — на 0,14%.

Как ранее сообщал DK.RU, 22 октября ЦБ в шестой раз подряд повысил ключевую ставку до 7,5% годовых, что стало рекордом с 2016 года. Кроме того, заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова заявила, что пик инфляции еще не пройден.

Финансовый аналитик Виталий Калугин предупредил, что инфляция в России может достигнуть пиковых значений к маю 2022 года и вырастет до 9-10%, напоминает Секрет фирмы. Он обратил внимание, что подорожание продуктов продолжится, но его вряд ли станут сдерживать искусственно.

В начале октября МЭР повысил прогноз по инфляции на 1,6 п.п., до 7,4%. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, повышение прогноза произошло из-за тенденции на международных рынках. Он отметил, что Россия не может полностью исключить это влияние.