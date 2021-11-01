Юристы, общественники и бизнесмены через суд требуют отменить указ Куйвашева о QR-кодах

В суд поступил иск к губернатору региона. Его инициаторы уверены, что введенная в области система QR-кодов противоречит Конституции страны. Департамент информационной политики уже ответил.

Уральские юристы подали иск в суд с требованием отменить систему QR-кодов. Иск к губернатору региона Евгению Куйвашеву поддержали также общественники и предприниматели. Они считают, что введение системы пропусков по QR-кодам противоречит Конституции страны.

В документе выдвинуто требование признать недействующей часть указа губернатора, которая вводит на территории региона систему QR-кодов.

Мы не выступаем за или против вакцинации, — объяснил Е1.RU один из авторов иска, юрист Иван Волков. — Мы выступаем за соблюдение Конституции России и признание судом введенных QR-кодов избыточной, неэффективной и крайне опасной мерой, порождающей сегрегацию, разделение людей, конфликты и массовое нарушение прав жителей Свердловской области, представителей малого, среднего и крупного бизнеса в такие сложные времена.

Кроме того, предприниматели, общественники и юристы направили свои требования в аппарат губернатора и надзорные органы. В департаменте информационной политики региона заявили, что новые правила законы не нарушают.

Все документы, в том числе указ о зонах, свободных от COVID-19, проходят тщательную проверку. Внутреннюю экспертизу нормативных правовых актов Свердловской области и их проектов проводят государственные органы в пределах своих полномочий. Кроме того, стоит подчеркнуть, что такие решения — это результат детальной межведомственной и экспертной проработки, — рассказали в департаменте информационной политики.

В субботу, 30 октября, в Екатеринбурге прошел согласованный пикет против введения QR-кодов. Также жалоба на эту систему поступила в прокуратуру от родителей города.

Напомним, система QR-кодов заработала в Екатеринбурге в минувшую субботу. За два дня в связи с этим произошло несколько громких событий: за прививками в ТРЦ «Гринвич» выстроилась огромная очередь, а в МЕГЕ конфликт посетителя с QR-кодом, но без паспорта, закончился вызовом на место Росгвардии.

Кроме того, в сети появилось видео от пранкеров города, на которое они записали, как проходят в ТЦ без кодов.

Напомним, решение о введении в Екатеринбурге системы QR-кодов было принято на фоне ужесточения правил по всей стране, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. DK.RU подробно писал о том, как теперь можно попасть в общественные места в регионе.

О том, что ждет граждан, в том числе ковид-диссидентов, дальше, изданию рассказал известный экономист, доктор экономических наук, проректор и директор Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Андрей Марголин .