«Власти не бросят граждан на произвол судьбы, даже ковид-диссидентов» — Андрей Марголин

«Борьба с пандемией обходится государству в 3,6 млрд руб. в день. Нужно не обсуждать меры поддержки, а вспомнить про свою ответственность, и тем, кто не вакцинировался, сделать это как можно быстрее».

Известный экономист, доктор экономических наук, проректор и директор Института финансов и устойчивого развития РАНХИГС Андрей Марголин в интервью DK.RU изложил, почему вслед за введением всероссийского локдауна все же не нужно распечатывать российскую «кубышку», а также выразил уверенность, что меры поддержки малого и среднего бизнеса не ограничатся теми решениями, что были озвучены властями на прошлой неделе.

«Плюсы вакцинации нужно разъяснять гораздо шире»

По мнению Андрея Марголина, грядущий локдаун — это своего рода «тушение пожара», который прежде всего должны устранять сами граждане, но при еще более серьезной, чем ранее, поддержке государства

С 30 октября по 7 ноября в России объявлен локдаун. Очевидно, что из-за остановки большинства предприятий сферы услуг малый и средний бизнес будет нести убытки. Правительство уже заявило о некоторой компенсации этих потерь. Если говорить в целом, меры такого рода верны или недостаточны?

— Мне кажется, этот вопрос более системный. Произошла чрезвычайная ситуация и правительство должно этот «пожар» как-то тушить, вводя вынужденные нерабочие дни. Понятно, что у МСБ будут простои, и понятно, что тут требуются меры поддержки. Но я посмотрел бы на проблему с другого ракурса. Претензии нужно предъявлять скорее не к правительству, а к нам самим — население не идет на вакцинацию, в результате мы получаем всплески коронавирусной инфекции и необходимость гасить возникающий пожар.

Если бы мы дружно вакцинировались, как, например, это сделали жители Израиля или других стран, то мы бы не обсуждали меры поддержки, они просто бы не понадобились. И это очень важная история! Давайте подумаем вместе, а в какой стране поймут смысл популярной поговорки «Пока гром не грянет — мужик не перекрестится»?.

Не так прост ответ.

— Да. Поэтому предмет сегодняшнего обсуждения — это далеко не решения высшего руководства страны. Почему люди в свое время погибли на Саяно-Шушенской ГЭС? Потому что другими людьми своевременно не были вложены деньги в ремонт станции. Экологическая катастрофа этого года с разливом нефтепродуктов в Норильске — такая же история: не произведены должные инвестиции и не приняты превентивные меры, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации. То, что мы не идем на вакцинацию, из той же оперы, но только в больших масштабах: я напомню, борьба с пандемией обходится государству каждый день в 3,6 млрд руб.

Но власти устами Дмитрия Пескова и Петра Толстого честно признали, что государство проиграло борьбу за вакцинацию. Простите, но если государственные мужи почти год не объясняли плюсы вакцинации, винить только рядовых граждан не совсем справедливо.

— Конечно, если население не идет на вакцинацию, тут есть недоработки государства, власть должна шире проводить разъяснительную кампанию.

Но давайте вернемся в начало коронакризиса — если на тот момент вы бы провели в разных странах опрос, какая из стран первой создаст собственную вакцину от коронавируса, Россию бы не назвал практически никто. Далее — вакцина, созданная в России, признана значительным количеством стран мира, но самое главное — журнал «Lancet», считающийся изданием номер один в области изучения мировой вирусологии, признал «Спутник V» очень и очень эффективной вакциной.

Да, она пока не признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но будет признана — просто сейчас идет борьба за передел рынков вакцин и российскую не хотят пускать во многие страны. Кроме того, вакцина-то для людей бесплатна!

Вроде бы таких важных аргументов — наличия вакцины, и вакцины эффективной — уже достаточно, но, как оказалось, необходимость вакцинации в России нужно разъяснять шире, нежели сейчас.

Мне думается, что к этому пора добавлять стимулы поинтереснее — я говорю о материальном поощрении тех, кто не хочет прививаться от COVID-19.

— А вы не хотите посмотреть на эту ситуацию глазами того человека, который уже вакцинировался и даже ревакцинировался? На мой взгляд, именно тот, кто социально ответственен — перед собой, своей семьей, своими сослуживцами — больше заслуживает премирования, чем тот, кто является источником распространения коронавируса и по непонятным причинам не хочет это прекращать.

Я с вами согласен, но все же при таком росте заболеваемости государство не обеднело бы, если бы начало выплаты сомневающимся. Есть отличные примеры, когда предприятия выплачивали работникам за вакцинацию от 5 до 10 тыс. руб.

— Мы с вами видели, что под влиянием ситуации с коронавирусом государство шло на самые разные меры поддержки — совершенствуя имеющиеся и добавляя новые. Сейчас есть надежда, что новая волна пандемии будет локализована достаточно быстро, но если нет, я уверен — правительство не бросит людей на произвол судьбы, пусть некоторые из россиян и являются ковид-диссидентами. В свое время чилийский президент Сальвадор Альенде любил повторять: «Действовать надо убеждениями, а не силой!», сейчас в России действуют именно убеждениями, и, я надеюсь, сила убеждений сработает.

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«Мы не знаем продолжительности кризиса, а без резервов стране никак нельзя»

Андрей Марголин полагает, что в ближайшие месяцы государство будет поддерживать бизнес, но вряд ли эти меры будут отличаться от тех, что опробованы в начале коронакризиса.

Вернемся к мерам поддержки бизнеса — что нужно делать для предприятий МСБ в ближайший год, ведь последствия кризиса они будут ощущать не один месяц?

— Все-таки в этом вопросе надо быть объективными — малый и средний бизнес при всех сложностях нашел для себя новые ниши — скажем, рестораны переключались на доставку, и хотя этот ход полностью не компенсировал потери, адаптироваться к ситуации они смогли.

Что касается будущих мер поддержки бизнеса со стороны государства, то они очевидны — несомненно, нужно вводить какие-то новые кредиты, правильным было бы списать с бизнесменов часть налогов. Эти меры, уверен, будут прорабатываться с учетом динамично меняющейся ситуации.

Да, многие экономисты говорят, что в России хорошие финансовые резервы Фонда национального благосостояния, и почему бы, мол, не распечатать эту кубышку и не раздать деньги тому же бизнесу. Но понимаете, в чем дело, — мы не знаем, сколько продлится коронакризис, а без резервов стране никак нельзя оставаться. Поэтому каждый раз, намечая какие-то меры поддержки, нужно все тщательно просчитывать. Есть же неудачные примеры — в Европе ввели очень существенную поддержку «зеленой» энергетики, свернув традиционную, и что они сейчас имеют?

Высокие и крайне невыгодные для Евросоюза цены на газ.

— Да. Нельзя бросаться сломя голову в какие-то решения — в том числе и по мерам поддержки бизнеса в пандемию, даже если они благие. Вот мы сейчас с вами легко можем говорить, что нужна поддержка такого рода, другого рода, но мы-то с вами ответственности не несем, излагая эти идеи, правда? А люди, которые принимают такие решения, имеют очень высокий уровень ответственности. Поэтому все решения и меры должны быть четко просчитаны и объемы господдержки должны соответствовать тяжести ситуации.

Пока я думаю, что все меры, принятые ранее в пандемию в отношении бизнеса, были верными, и обратите внимание — прогнозы Bloomberg по росту нашей экономики были даже выше, чем внутрироссийские, то есть, несмотря на санкции и коронавирус, экономика к нынешней ситуации вполне адаптируется.

Тем не менее, даже сейчас, когда ситуация вновь осложнилась, сгоряча делать ничего не нужно — нужно двигаться взвешенно и профессионально.

Взглянем на недавние меры помощи бизнесу. Те же гранты по компенсации зарплаты работнику в размере одного МРОТ — люди будут хоть как-то платежеспособны и смогут купить что-то необходимое, когда их предприятие не сможет функционировать. Далее — льготные кредиты под 3% даются тем бизнесменам, кто сохранит 90% персонала, а через некоторое время государство вполне может ввести и беспроцентные кредиты — море совершенствования здесь безбрежно. Как я уже говорил, могут быть приняты решения и в налоговой области.

Но когда мы принимаем ту или иную меру, мы должны понимать, что у нее есть положительные и отрицательные стороны — не зря придумано законодательство с пунктом об оценке регулирующего воздействия. Вот, допустим, государство дает бизнесу льготы, но оно заранее просчитывает их последствия — да, поддерживать бизнес нужно, но только тот, кто в этом действительно нуждается, то есть нужна адресность.

Тем более, нет никакой гарантии, что доходы от выросших мировых цен на нефть и газ позволят поддержать многих из МСБ.

— Конечно. Неслучайно Путин на недавнем Валдайском форуме говорил, что те европейские компании, которые заключили с «Газпромом» долгосрочный контракт, получают газ дешевле, нежели по биржевой цене. Высокие цены на газ — это иллюзия, если продавать по фиксированной цене: ты меняешь сверхприбыль на предсказуемость в будущем. Кроме того, даже цена в $500-700 на газ европейских потребителей не устраивает, поэтому переговоры еще продолжатся. В любом случае будущее за долгосрочными контрактами.

Доходы от нефти да, возрастут, но не астрономически, и тут уже вопрос касается сбалансированного экономического развития — импортозамещения, развития отраслей с высокой добавленной стоимостью. Доходы от нефти и газа будут, скорее всего, вкладываться в переработку — в газохимию, нефтепродукты, чтобы снизить зависимость экономики от сырьевого экспорта. Конечно, частично они пойдут и на поддержу бизнеса в условиях пандемии, но не все.

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«Экономический эгоизм возможен, но только что это даст?»

По мнению Андрей Марголина, коронакризис не обойдется без грядущего повышения цен, однако резкого их роста, как и инфляции, эксперт не ожидает.

Ваш коллега Евгений Гонтмахер говорит, что потери бизнеса в 60 млрд руб. за 10 дней не так существенны для экономики. Может быть, продлить локдаун на месяц?

— Я не медик и мне трудно оценить, хватит ли двух недель для того, чтобы жизнь в России пришла в норму. Но, видимо, решение о локдауне принималось людьми компетентными, и срок до 7 ноября неслучаен.

Если же этих десяти дней будет недостаточно, то государству придется думать, как не допустить увеличения количества бедных в стране. Но я уверен — в зависимости от ситуации меры, принимаемые властью, точно будут оттачиваться и совершенствоваться.

Каждый день мы слышим о том, что цены растут, особенно на продукты. Можно ли говорить, что рост цен коснется и непродовольственного сектора? Ведь владельцы точек в торговых центрах также потеряют доходы за две недели локдауна.

— Как говорил Адам Смит, научи попугая говорить слова «спрос» и «предложение», и ты получишь хорошего экономиста. Поднимать цены, конечно, можно, но ведь кто-то должен по таким ценам покупать, а покупатели тоже пострадали от кризиса.

Я допускаю, что экономический эгоизм может быть, но на конкурентных рынках это мало что даст. Конечно, какое-то повышение цен случится, на тех же монопольных рынках, но обратите внимание — на прошлой неделе Центробанк увеличил ключевую ставку до 7,5%, он всеми силами пытается не допустить увеличения инфляции, и, как видите, рубль даже немного укрепился к доллару.

Тут все дело в совокупности мер — экономика должна работать, а Центробанк — следить за инфляцией и использовать регулятивы, что есть в его арсенале. Конечно, в этом году инфляция будет выше и оторвется от целевого ориентира в 4%, о котором мы говорили до пандемии. 7,5-8% инфляции у нас точно может быть.

Если у вас разорвались технологические и торговые цепочки, конечно, у вас растут расходы, а следом и цена товара. Только победа над пандемией явится мощнейшим фактором антиинфляционных процессов — ведь была в истории человечества оспа, была «испанка», и они куда-то ушли — и это в отсутствие того здравоохранения, что есть сейчас. Поэтому и победа над Covid-19 тоже будет достигнута, и ее влияние на инфляционные процессы будет спадать.

Если мы будем только думать о том, а что же еще для нас может сделать правительство, если будем постоянно обсуждать, что принятые меры недостаточны, этот подход не решит проблему пандемии. Нужно вспомнить про собственную ответственность, и тем, кто не вакцинировался, сделать это как можно быстрее. Только в этом случае мы получим весомый результат.

Беседовал Сергей Кочнев / специально для DK.RU

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