В ПДД появится новый штраф за агрессивное поведение на дороге

Агрессивный обгон и торможение, перестроение через несколько рядов одновременно или несоблюдение дистанции теперь будут штрафоваться, даже если водитель-лихач не стал участником ДТП.

Водителям-агрессорам придется заплатить за опасное для окружающих вождение, резкое торможение, перестроение из ряда в ряд. Согласно последним поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), новый штраф составит 3 тыс. рублей. Об этом в интервью РИА Новости рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова:

Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП. Речь идет, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем.

Сенатор заявила, что подобный стиль езды достаточно распространен в крупных городах, но он может остаться безнаказанным, если лихач спровоцировал ДТП, но сам не стал его участником.

Нарушителей наказывали, но не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения — то же самое превышение скорости, несоблюдение дистанции и так далее, — добавила Рукавишникова.

«Хамское поведение» на дорогах или опасная езда должны быть наказаны, даже если лихач не стал участником ДТП, подчеркнула Рукавишникова.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин в начале осени внес в Мосгордуму законопроект о борьбе с чрезмерным шумом. «Отдельные отмороженные автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», — сказал он. Для борьбы с шумными водителями будут использоваться камеры со встроенными шумомерами. Штраф для нарушителей составит 5 тыс. руб. Сначала новацию внедрят в столице, затем инициативу внесут в Госдуму, чтобы распространить практику по всей стране, сообщал DK.RU.

В проекте нового КоАП есть также изменения, касающиеся предпринимателей. Планируется, что бизнесмены смогут платить штрафы по сниженным тарифам — так, как сейчас это происходит за нарушения ПДД.