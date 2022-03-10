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Из-за санкций форелевая ферма в Михайловске осталась без икры

Из-за санкций форелевая ферма в Михайловске осталась без икры
Иллюстрация: Личная страница Екатерины Сбоевой в Instagram

До событий на Украине уральские фермеры закупали икру и корма во Франции. Возможно, теперь предприятию придется переключиться с форели на разведение другой рыбы.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Пока фермеры стараются не поддаваться панике — запасов рыбы и кормов хватит до конца сезона (сентябрь-октябрь). В дальнейшем предприятие сможет закупать корма российского производства. С рыбой сложнее.

С икрой в России достаточно плохо. Можно закупать малька, но он стоит значительно дороже. Пока у нас есть запас, и неизвестно, что будет завтра — через неделю, через месяц. Может быть, ситуация выровняется. У нас есть свой объем, сейчас нам не нужно закупать икру. Мы доим и свою рыбу, но она дает очень маленький процент от всего объема, — говорит директор по развитию «Фермы форель» Екатерина Сбоева (цитата по 66.RU).

Она допускает, что в крайнем случае придется перевести предприятие на производство другой рыбы, например карпа.

Сейчас нужно действовать очень быстро, по ситуации. Решения могут меняться каждый день, и о какой-то бизнес-стратегии говорить сложно. Нужно зарабатывать деньги, поддерживать команду, платить зарплаты, обеспечивать объем рыбы, — отмечает Екатерина Сбоева.

В компании рассчитывают, что бизнес поддержит туризм, поэтому планируют открыть туристический сезон раньше, чем в прошлые годы.

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Автор: Виктория Говорковская
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