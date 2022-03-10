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Российский совет торговых центров нашел способ выживания под санкциями

Российский совет торговых центров нашел способ выживания под санкциями
Иллюстрация: pixabay.com

В своем предложении РСТЦ предлагает снизить стоимость коммунальных услуг, отменить налог на имущество, ввести мораторий на блокировку счетов, а также снизить воздействие санкций.

#НОВОСТИ
РСТЦ выступил с предложением о расширении мер поддержки торговых центров и бизнеса в текущей экономической и политической ситуации. Среди ключевых предложений: предоставить от имени ЦБ в отношении кредитных организаций возможность проработки кредитных каникул для собственников торговой недвижимости, не облагать налогами положительную разницу от переоценки валютных обязательств предприятий, а также установить фиксированный курс для кредитных договоров в иностранной валюте. Кроме того, комитет по бюджету и налогам Совет просит исключить налог на прибыль с положительной курсовой разницы из текста Налогового кодекса Российской Федерации:
Мы направили на рассмотрение предложения, которые помогут стабилизировать работу торговых центров и арендаторов площадей из числа представителей среднего и малого бизнеса, а также снизить воздействие санкций, введенных в отношении представителей бизнеса Российской Федерации, в том числе закредитованного в иностранной валюте.
В своем обращении РСТЦ также просит Центральный Банк не повышать процентные ставки банков по текущим кредитам для компаний-собственников индустрии торговой недвижимости. «Благодаря поддержке государства и Центрального банка, принятию мер, соответствующих текущей ситуации, арендный и торговый бизнес смогут сохранить возможность работать и в дальнейшем продолжить стабильно осуществлять плановые платежи в бюджет», – уверен Дмитрий Москаленко.
 
Также РСТЦ обращается к Правительству РФ с просьбой не повышать и по возможности снизить стоимость коммунальных услуг для предприятий, вовлеченных в экономическую деятельность, отменить налог на имущество и земельный налог для ТЦ всех регионов РФ до конца 2022 года. Министерству финансов Совет предлагает ввести мораторий на выпуск инкассовых поручений, блокировку счетов и приостановку деятельности предприятий всех форм собственности до конца 2022 года, предоставить годовую отсрочку по налогу на прибыль и оплате обязательных страховых взносов.
 
Предложения совета уже направлены председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, министру финансов РФ Антону Силуанову, Председателю комитета государственной думы по бюджету и налогам Андрею Макарову и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
 
Ранее DK.RU писал о ситуации на локальном рынке ритейла. Владелец уральской торговой сети «Елисей» Александр Оглоблин рассказал о ценах, ложном представлении об импортозамещении и о том, какая сфера экономики в нынешней ситуации будет жить хорошо.
Автор: Андрей Широков
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