Российский совет торговых центров нашел способ выживания под санкциями

В своем предложении РСТЦ предлагает снизить стоимость коммунальных услуг, отменить налог на имущество, ввести мораторий на блокировку счетов, а также снизить воздействие санкций.

РСТЦ выступил с предложением о расширении мер поддержки торговых центров и бизнеса в текущей экономической и политической ситуации. Среди ключевых предложений: предоставить от имени ЦБ в отношении кредитных организаций возможность проработки кредитных каникул для собственников торговой недвижимости, не облагать налогами положительную разницу от переоценки валютных обязательств предприятий, а также установить фиксированный курс для кредитных договоров в иностранной валюте. Кроме того, комитет по бюджету и налогам Совет просит исключить налог на прибыль с положительной курсовой разницы из текста Налогового кодекса Российской Федерации:

Мы направили на рассмотрение предложения, которые помогут стабилизировать работу торговых центров и арендаторов площадей из числа представителей среднего и малого бизнеса, а также снизить воздействие санкций, введенных в отношении представителей бизнеса Российской Федерации, в том числе закредитованного в иностранной валюте.

В своем обращении РСТЦ также просит Центральный Банк не повышать процентные ставки банков по текущим кредитам для компаний-собственников индустрии торговой недвижимости. «Благодаря поддержке государства и Центрального банка, принятию мер, соответствующих текущей ситуации, арендный и торговый бизнес смогут сохранить возможность работать и в дальнейшем продолжить стабильно осуществлять плановые платежи в бюджет», – уверен Дмитрий Москаленко.

Также РСТЦ обращается к Правительству РФ с просьбой не повышать и по возможности снизить стоимость коммунальных услуг для предприятий, вовлеченных в экономическую деятельность, отменить налог на имущество и земельный налог для ТЦ всех регионов РФ до конца 2022 года. Министерству финансов Совет предлагает ввести мораторий на выпуск инкассовых поручений, блокировку счетов и приостановку деятельности предприятий всех форм собственности до конца 2022 года, предоставить годовую отсрочку по налогу на прибыль и оплате обязательных страховых взносов.

Предложения совета уже направлены председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, министру финансов РФ Антону Силуанову, Председателю комитета государственной думы по бюджету и налогам Андрею Макарову и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.