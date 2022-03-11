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«Путешествуй с РЖД»: в России появился отечественный аналог Booking.com

«Путешествуй с РЖД»: в России появился отечественный аналог Booking.com
Иллюстрация: РЖД

Сайт для бронирования разработан на отечественном ПО и включает 60 тыс. отелей по всей стране, их перечень все время пополняется. Вскоре сервис будет доступен и на Госуслугах.

#НОВОСТИ

РЖД запустили на сайте для пассажиров отечественный аналог Booking, это сервис для бронирования отелей и экскурсий. В настоящий момент система реализована по аналогии с сервисами бронирования, когда личный кабинет создается после первой покупки. В дальнейшем планируется единая авторизация со всеми сервисами РЖД, в том числе через Госуслуги. 

В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что сервис создан на отечественном программном обеспечении. Сейчас к нему подключено порядка 60 тыс. объектов размещения, список продолжает пополняться:

У поставщика туристических услуг существует цепочка контрактных отношений с отелями, вся работа выстроена легально, в рамках правового поля РФ. Система контролирует прием платежа с карты пользователя и подтверждение оформления услуги. В случае невозможности подтверждения оформления услуги после платежа, средства будут моментально возвращены на карту пользователя, сообщают в пресс-службе компании. 

Для осуществления бронирования пользователю необходимо перейти по ссылке travel.rzd.ru, выбрать подходящий вариант проживания и произвести оплату. В системе представлена подробная информация об отелях, рейтинги, условия бронирования, а также отзывы путешественников. Будет также представлена полная информация об экскурсионных программах.

Для включения отеля или услуг экскурсовода в базу данных каждая компания или юридическое лицо должны предоставить полный комплект документов для проверки службой безопасности РЖД, а также подробное описание услуги. Заполнить форму-заявку для последующего заключения агентского договора можно на сайте ООО «Инновационная мобильность». 

Как ранее рассказывал DK.RU, ЕС вводит санкции против России. В том числе 4 марта сервис по бронированию жилья Booking.com перестал работать на территории страны. При этом поиск зарубежных отелей на сервисе доступен.

Автор: Андрей Широков
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