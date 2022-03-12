Свердловские предприятия и торговые сети меняют схемы поставок из-за «закрытого неба»

Бизнес и власть ищут возможность ввоза привычной продукции сложным путем, чтобы не допустить ее дефицита. В частности, обсуждается увеличение объема ввозимых фруктов из стран ближнего зарубежья.

Из-за введения бесполетной зоны над Украиной предприятиям Свердловской области и работающим в регионе торговым сетям приходится менять схемы поставок продукции. Как рассказал журналистам президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, через УТПП сейчас ведутся переговоры по нахождению новых логистических и платежных схем.

Задача — сохранить поставки в Свердловскую область привычной для нас продукции более сложным путем. И такие пути есть: Казахстан, Турция, Киргизия, через которую можно и импортировать, и экспортировать продукцию. Переговоры ведут даже компании из стран, которые ввели санкции против России. Все боятся, потому что понимают, что свято место пусто не бывает. Если на наш рынок перестанет поставлять продукцию европейская компания — на его место придет азиатская, — подчеркнул Андрей Беседин.

В числе прочего сейчас решается вопрос о поставке свежих фруктов. По данным Федеральной таможенной службы, в Свердловскую область бананы поставляют из Эквадора, яблоки и груши — из ЮАР, Чили, Молдавии и Сербии. Как уже писал DK.RU, санкции и падение курса рубля уже привели к росту цен на импортные фрукты и овощи. По словам Андрея Беседина, чтобы предотвратить дефицит и серьезный рост цен, заместитель губернатора Василий Козлов и представители УТПП ведут переговоры с представителями Узбекистана, Таджикистана и Турции, чтобы увеличить объемы поставок свежих фруктов из этих стран.

Отметим, по данным Уральского таможенного управления, в январе-декабре 2021 г. в Свердловскую область была ввезена продукция на $8 млрд. Большая часть этой суммы ($6,87 млрд) приходится на поставки из стран дальнего зарубежья.