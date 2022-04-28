Онлайн-видеосервисы теряют деньги: «К уровню 2021 года выйти не получится даже в 2026-м»

Из-за военной операции на Украине российский рынок онлайн-видеосервисов может показать падение. Сказывается уход с рынка многих западных игроков, отказ от мировых премьер и многое другое.

Рынок легальных онлайн-видеосервисов впервые за свою историю может показать падение, полагают в J’son & Partners Consulting, сообщает Коммерсант. Рекламная выручка российских онлайн-кинотеатров может упасть более чем на 60%, а снижению поступлений подписной модели будет способствовать отсутствие мировых премьер. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2022 года снижение выручки может составить 46,3%, до 53,2 млрд руб. В рамках этого сценария вернуться к уровню 2021 года не получится даже к 2026 году.

На объем подписки также окажет негативное влияние возобновление практики использования пиратских сервисов. В прогнозе учтено и влияние на собственное производство: на телевидении рекламная выручка может упасть на 30–40%, что отразится на доходах медиахолдингов и, как следствие, способности производить качественный оригинальный контент.

«Условно позитивный» прогноз J’son & Partners, предполагающий примирение РФ и Украины, допускает снижение выручки в 2022 году на 18% с восстановительным ростом к 2024 году до уровня около 100 млрд руб. Мирное соглашение может способствовать возвращению сотрудничества с мировыми студиями, считают аналитики. Скорректировать снижение подписки может то, что многие проекты, анонсированные на 2022 год, уже запущены: если планы на рост объема оригинальных фильмов и сериалов удастся реализовать, это может сохранить мотивацию пользователей продлевать подписку.

Между тем в Telecom Daily не ожидают драматического падения рынка онлайн-видео. «Наш пессимистичный сценарий — падение рынка на 20% в 2022 году»,— говорит гендиректор агентства Денис Кусков. У быстрорастущих сервисов в России драйвером были не западные премьеры, а отечественные, часто оригинальные, и этот тренд только усилится. Онлайн-кинотеатр Premier в первую очередь работает именно с подписной моделью. Premier не сидит «на игле» зарубежного контента. Директор по маркетингу и PR More.tv Владимир Малыженков также считает, что основным стимулом для роста подписки останутся оригинальные проекты: «Параллельно продолжают набирать популярность, например, турецкие премьеры».

Тренд на рост подписчиков онлайн-кинотеатров сохраняется, утверждают в «Ростелекоме». В компании ожидают, что в период экономической турбулентности люди «скорее будут отказываться от дорогостоящего досуга, чем от видеосервисов». По данным компании, общая выручка рынка легальных видеосервисов в России в 2021 году составила 98,9 млрд руб, показав рост 59,8%.