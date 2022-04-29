После ухода из РФ McDonald's потерял 28% прибыли

Сеть ресторанов бытсрого питания решила покинуть российский рынок после начала спецоперации. В ресторанах работали около 62 000 сотрудников, McDonald's также пришлось списать продуктов на $100 млн.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's опубликовала финансовую отчётность за I квартал 2022 г., согласно которой потратила $27 млн на оплату аренды помещений, выплату зарплат сотрудникам временно закрытых заведений и выплаты поставщикам в России, сообщает Секрет Фирмы. В результате непредвиденных расходов прибыль ресторанов упала на 28% после ухода из России.

McDonald’s также списала запасы продуктов, которые поставлялись для точек в России и на Украине. Их сумма составила $100 млн.

По сравнению с тем же периодом 2022 г. компания потеряла с $1,54 млрд ($2,05 на акцию) до $1,1 млрд ($1,48 на акцию). Об этом сообщило издание Inc. Russia. В РФ в ресторанах работали около 62 тыс. сотрудников. При этом выручка McDonald’s в I квартале выросла на 11,8% до $5,67 млрд.

О том, что McDonald's решил временно закрыть все 850 ресторанов быстрого питания в России, стало известно в начале марта. Ранее DK.RU рассказывал о том, что место McDonald’s в России никто не займет, поскольку сеть изначально была спроектирована «технологически как бизнес для работы по экстремально низким ценам — своего рода дискаунтер», заявил основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. «Не стоит испытывать иллюзий, такого же по сложности и системе бизнеса в России, как у McDonald’s, ни у кого нет», — отметил бизнесмен.