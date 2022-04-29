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Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых

Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых
Иллюстрация: pixabay.com

Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых и продолжает видеть пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году. Также Центробанк сообщил о значительном росте госсредств.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых, сообщают Известия со ссылкой на заявления регулятора, опубликованные в пятницу.

Напомним, в конце февраля, на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке, Центробанк поднял базовую ставку сразу на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Однако 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне замедления роста цен. Согласно аналитическому обзору регулятора от 20 апреля, ситуация в банковском секторе РФ значительно стабилизировалась в марте по сравнению с последней неделей февраля. Также Центробанк сообщил о значительном росте госсредств. В результате 29 апреля ставка была снижена на 300 базисных пунктов (б.п.).

В ЦБ рассказали, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. «Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — говорится в сообщении:

Снижение потенциала российской экономики вследствие ограничительных мер может оказаться более значительным, чем предполагается в базовом сценарии. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 г. Следующее заседание совета директоров Банка России по уровню ключевой ставки запланировано на 10 июня. Ранее DK.RU рассказывал о том, что Банк России выпустил бюллетень «О чем говорят тренды», в котором рассказал о грядущем провале в экономике и росте челночного бизнеса. Спад в российской экономике превзойдет «коронакризисный».

Автор: Андрей Широков
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