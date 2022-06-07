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Граница с Казахстаном свободна от COVID-19. Открыты 12 сухопутных въездов в страну

Граница с Казахстаном свободна от COVID-19. Открыты 12 сухопутных въездов в страну
Иллюстрация: traveltimes.ru

Россия сняла ограничения на пересечение границ с Казахстаном и Монголией, в ответ власти Казахстана отменят требование, обязывающее предоставлять отрицательный ПЦР-тест.

#ЗАГРАНИЦА#НОВОСТИ

Власти Казахстана с 8 июня отменят требование «О предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19» или отрицательный ПЦР-тест, сообщает РБК. Требование распространялось на граждан страны и иностранцев. Также власти открыли 12 автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках границы. 

Москва разрешила россиянам выезжать в Казахстан еще в марте-22. Ограничения действовали с марта 2020 г., когда премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть сухопутную границу с Казахстаном из-за распространения коронавируса. Казахстан снял все ограничения на пересечение границы с Россией и другими странами СНГ с 11 апреля. До этого россияне и другие иностранцы могли прибывать в страну только самолетом. Возможность въехать через сухопутную границу была только у граждан определенных категорий, в том числе имеющих в стране вид на жительство или родственников.

С 5 мая действовало постановление главного государственного санитарного врача, которое обязывало всех въезжающих предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Требование не распространялось на граждан и иностранцев, привитых менее чем полгода назад. 

В пресс-службе отметили, что решение отменить ограничительные меры приняли из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране. По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля здравоохранения Казахстана за сутки в стране выявили десять новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 5 июня было зафиксированно 1,3 млн заражений, от инфекции умерли 13 662 человека.

Авиакомпания Red Wings с 11 июня начнет полеты в Актау (Казахстан), расположенный на берегу Каспийского моря, сообщал DK.RU. Ранее Red Wings в Актау не летала, в марте авиакомпания запустила рейсы из Екатеринбурга в столицу Казахстана Нур-Султан и в крупнейший город страны Алма-Ату. Актау, хотя и находится на побережье Каспийского моря, не входит в список курортных городов. Здесь пока практически нет достопримечательностей, городу всего 50 лет. Зато это крупный промышленный центр, и в нем развивается инфраструктура для делового туризма. Город окружен пустыней.

Автор: Андрей Широков
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