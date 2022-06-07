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ЛУКОЙЛ превратит заправки Shell в финские Teboil

ЛУКОЙЛ превратит заправки Shell в финские Teboil
Иллюстрация: ПАО "ЛУКОЙЛ" / ПАО.

Teboil — нефтяная компания, основанная в Финляндии почти 90 лет назад. В Россию она поставляла смазочные материалы. В ЛУКОЙЛе уже приступили к ребрендингу автозаправок.

#НЕФТЬ#ПЕРЕСТАНОВКИ#НОВОСТИ

ЛУКОЙЛ будет развивать сеть АЗС, выкупленную у британско-голландской Shell, под финским брендом Teboil, сообщает РБК. Для АЗС Teboil разработают новое брендированное топливо и программу лояльности, ее интегрируют с действующей программой ЛУКОЙЛа. Teboil возглавит бывший руководитель сети АЗС Shell в России Виталий Маслов:

Принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом — Teboil, которым ЛУКОЙЛ владеет с 2005 года.

Российской «дочке» Shell, кроме завода, принадлежали 411 АЗС. Напомним, Shell приостановила работу своих предприятий в России в начале мая. Сделку по покупке активов дочерней компании Shell «Шелл Нефть» ЛУКОЙЛ закрыл уже в конце мая, сообщал DK.RU. В собственность ЛУКОЙЛа перешли сеть АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Федеральная антимонопольная служба одобрила выкуп ЛУКОЙЛом доли 99,99% в «Шелл Нефть» при условии, что она будет регулярно продавать на бирже и не приобретать нефтепродукты в основную сессию торгов. Сотрудникам «Шелл Нефть», согласно условиям, должны были сохранить должности.

Teboil — нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 г., ЛУКОЙЛ владеет ею с 2005 г. В Россию она поставляет смазочные материалы. Компания начала работать в стране еще до распада СССР, с 1960-х. Выпуск продукции под брендом Teboil также начнет завод смазочных материалов в Тверской области. 

Автор: Андрей Широков
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