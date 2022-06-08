Только для друзей: ЦБ РФ повысил порог перевода средств за рубеж

ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж втрое больше средств. Все нерезиденты по-прежнему могут переводить за границу средства, полученные в виде зарплаты.

С 8 июня Центробанк повысил порог перевода средств за рубеж для граждан с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц. Такие же суммы могут перечислять физические лица из дружественных стран, сообщается на сайте регулятора:

Российские резиденты – физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.

Через компании теперь можно переводить до $10 тыс. в месяц без открытия счета. Прежний порог — $5 тыс. Ограничения установлены до 30 сентября. Ранее ЦБ РФ решил увеличить срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней. До этого срок продажи валюты был увеличен с трех до 60 рабочих дней. Теперь экспортеры также могут не продавать валюту в течение 120 дней при условии направления ее на исполнение обязательств по импортным контрактам.

Запрет на переводы за границу со стороны юрлиц из стран, поддержавших санкции, сохраняется. При этом Центробанк пока больше не планирует ослаблять ограничения на продажу валюты физическим лицам, сообщал DK.RU. Ранее регулятор смягчил временный порядок операций с наличной валютой, исключением стали доллары и евро. ЦБ планировал пересмотреть свое решение, однако ограничения продлили до осени 2022 г.