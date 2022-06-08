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Спрос на офисные площади в Москве упал в три раза

Спрос на офисные площади в Москве упал в три раза
Иллюстрация: pexels.com

Международные компании освобождают помещения, на которые в России не найдутся арендаторы. Заменить уходящие западные компании российскими арендаторами владельцам бизнес-центров будет крайне сложно.

#НОВОСТИ

Уход из России международных компаний, которые формировали треть спроса на офисные площади в Москве, может спровоцировать серьезный спад на столичном рынке бизнес-центров, сообщает Коммерсантъ. По итогам 2022 года на офисном рынке Москвы освободится дополнительно 800 тыс. кв. м, на которые не найдутся арендаторы, говорится в прогнозе Commonwealth Partnership (CMWP). Это будет максимальным значением с 2012 года. Кроме того, на ситуацию негативно повлияют падение спроса и сокращение уже занятых площадей со стороны российских компаний, которые из-за кризиса уже начали сокращать занимаемые площади.

Западные компании стали сдавать офисы в субаренду. Это связано с тем, что они не могут в одностороннем порядке расторгнуть договора. Сейчас объем площадей, предлагаемых в субаренду, достиг 152 тыс. кв. м, подсчитали в Knight Frank. Доля международных компаний в сегменте аренды офисов традиционно была значительной — до 32% спроса на покупку и аренду площадей в бизнес-центрах 2021 года. Но уже в январе—марте 2022 года этот показатель сократился почти в три раза, рассказывал DK.RU. Заменить уходящие западные компании российскими арендаторами владельцам бизнес-центров будет крайне сложно.

Сокращение спроса приведет к снижению темпов строительства офисов. В ближайшие несколько лет новые площади будут появляться по минимуму, считает Полина Афанасьева:

Отсутствие активного спроса в сочетании с подорожавшими стройматериалами заставляет девелоперов пересмотреть планы по новому строительству, а текущие стройки будут массово заморожены. В этом году на рынке могут появиться в лучшем случае 150 тыс. кв. м новых офисов, что в четыре раза меньше, чем годом ранее.

IT-сектор и индустрия e-commerce, которые в прошлом году наиболее активно наращивали офисные площади, рассчитывая на расширение компании, теперь пытаются пересдать часть своих помещений. Так, например, в начале февраля интернет-холдинг Ozon начал предлагать в субаренду коворкинги на 50 тыс. кв. м. Кроме того, российские компании стараются не заключать долгосрочные контракты и рассматривают помещения с низкими арендными ставками. В итоге, ожидает эксперт, в этом году спрос в офисном сегменте упадет на 50%, до 600–700 тыс. кв. м.

Эти факторы приведут к увеличению доли свободных площадей с текущих 8,8% до 13% по итогам 2022 года. У IBC Real Estate более пессимистичный прогноз — рост вакантности достигнет 18%. Но увеличение свободных площадей будет происходить неравномерно, это будут преимущественно крупные объекты, в то время как небольшие офисные блоки, всегда пользующиеся спросом в кризис, окажутся в дефиците несмотря на высокие ставки.

Автор: Андрей Широков
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