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Госдума закрывает публичный доступ к данным ЕГРН

Госдума закрывает публичный доступ к данным ЕГРН
Иллюстрация: mygreatlearning.com

Операторы персональных данных обязаны будут информировать органы власти об инцидентах с базами данных и сообщать государству обо всех результатах внутренней проверки и ответственных за утечку.

#НОВОСТИ

Совет Федерации одобряет публичный доступ к Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН), сообщает ВВС. Госдума приняла документ на этой неделе. Поправки внесены в законы О персональных данных и О государственной регистрации недвижимости. Закон ограничивает распространение персональных данных сразу во многих аспектах, в частности, будет ограничен доступ к ЕГРН. Информация оттуда будет доступна третьим лицам только с согласия субъекта этих данных. Для этого в ЕГРН вносится соответствующая запись на основании заявления от владельца недвижимости.

Ужесточаются требования к передаче персональных данных через границу. До начала такой передачи персональных данных оператор должен будет отправить в Роскомнадзор уведомление о своем намерении. При этом Роскомнадзор может ограничить или запретить такую передачу для защиты основ конституционного строя России.

Операторы персональных данных обязаны будут информировать органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных. Это будет происходить в два этапа. В течение суток с момента выявления утечки оператор обязан предоставить описание скомпрометированных данных и контактное лицо. В течение трех суток - сообщить о результатах внутренней проверки и (при наличии) об ответственных за утечку.

По оценке компании Технологии доверия (бывшее российской подразделение PwC), новые требования будут затрагивать деятельность практически всех операторов персональных данных независимо от направленности бизнеса, объема обрабатываемых данных и наличия обмена данными с зарубежными компаниями. «Закон является, на наш взгляд, крайне негативным с точки зрения стабильности гражданского оборота», - добавляет Сергей Учитель, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper. Публичность сведений из ЕГРН способствует не только заключению сделок с недвижимостью. Она также дает возможность для обращения с каким-либо иском - например, с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Накануне в третьем чтении в России были приняты поправки о «контрсанкционной информации». Они запрещают всем, в том числе СМИ, обнародовать данные о сделках, если их участники не дали согласие на это, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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