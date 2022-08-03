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Пелоси прибыла на Тайвань, Китай начал учения у берегов острова. Что происходит?

Нэнси Пелоси и президент Тайваня Цай Ин Вэнь
Нэнси Пелоси и президент Тайваня Цай Ин Вэнь . Иллюстрация: ТАСС

Несмотря на протесты Пекина официальный представитель США встретилась с властями частично признанного государства. Первые санкции коснулись импорта с острова и заводов, работающих с Apple и Tesla.

#ПОЛИТИКА#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси накануне вечером все же прибыла на Тайвань. Она посетила парламент и встретилась с главой администрации острова, назвав Тайвань «одним из самых свободных обществ в мире». По словам Пелоси, Вашингтон хотел бы активизировать межпарламентский диалог с Тайбэем, а сама она прибыла в частично признанное государство выразить поддержку «яркой и динамичной» демократии Тайваня.

Китай в ответ на визит Пелоси на остров высказывает угрозы в адрес США и Тайваня, МИД страны уже не в первый раз заявил, что произошедшее приведет к серьезным последствиям. Китайские власти называют США главным разрушителем мира и спокойствия в Тайваньском проливе. Острову китайские власти пообещали «ускоренный коллапс» и «большую катастрофу». Первые шаги в этом направлении уже сделаны: Пекин запретил поставки на Тайвань песка, остановил импорт цитрусовых и нескольких видов рыбы с острова, ввел ограничения против двух тайваньских фондов.

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Кроме того, Китай начал учения в трех акваториях рядом с Тайванем, их старт показали по национальному телевидению. Тайвань в ответ повысил уровень боеготовности, заявив, что происходящее — вопиющее нарушение его суверенитета. США подчеркивают, что не стремятся к конфликту с Китаем и не станут «бряцать оружием», а также поддерживают политику «единого Китая».

Пелоси прибыла на Тайвань, Китай начал учения у берегов острова. Что происходит? 1
Карта учений армии Китая вокруг Тайваня, скриншот кадра ТВ Китая

В западных СМИ также появились сообщения, что бизнес Китая, связанный с США, приостанавливает свою работу. Так, официально объявлено о приостановке запуска завода CATL по производству аккумуляторов для Tesla и Ford, инвестиции в который составили более $5 млрд. также сообщается о приостановке производства на двух заводах, работающих с Apple.

Напомним, собственная администрация на острове работает с 1949 г., когда в Тайвань бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. С 1895 по 1945 гг. остров принадлежал Японии, колонией он стал по условиям Симоносекского мирного договора. Японское административное правление Тайваня прекратилось после окончания военных действий в августе 1945 г., территория была передана под контроль Китайской Республики.

Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой подавляющим большинством стран, включая Россию, остров является неотъемлемой частью Китая. Признали Тайвань самостоятельным государством (Китайской Республикой с демократической системой правления) следующие страны: Белиз, Буркина-Фасо, Сальвадор, Гамбия, Гватемала, Гаити, Гондурас, Доминиканская Республика, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Никарагуа, Палау, Панама, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Свазиленд, Тувалу и Святой Престол.

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Автор: Александра Клименко
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