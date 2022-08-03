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4 млрд потратили, а должного эффекта нет. Систему господдержки МСП предложили изменить

4 млрд потратили, а должного эффекта нет. Систему господдержки МСП предложили изменить
Иллюстрация: DK.RU

Как отметил глава областного минпрома Сергей Пересторонин, необходимо выделять деньги на те проекты, которые сейчас действительно нужны экономике — поддержка всех подряд эффекта не дает.

#ВЛАСТЬ#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НОВОСТИ

Санкционный режим стал для свердловских предприятий временем возможностей: одни освоили новые виды продукции и заняли место зарубежных игроков, другие занялись автоматизацией производства. Об этом министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин заявил в ходе заседания Экспертного клуба Свердловской области «Новые вызовы для экономики России и Урала. Синергия общих задач государства и бизнеса».

Обычно в непростые времена мы видим закрывающиеся предприятия и нехватку рабочих мест. Получилось с точностью до наоборот. За первое полугодие объем отгруженной продукции в Свердловской области составил 1,76 трлн руб. — это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А на ведущих предприятиях региона не хватает рабочих рук. На ВСМПО-Ависма требуется около 600 чел., на Уралмашзавод — 350, на оборонные предприятия до конца года необходимо трудоустроить до 6 тыс. чел., — заявил Сергей Пересторонин. 

По его словам, адаптировались к работе в новых условиях и малые предприятия. Но для того чтобы их работа приносила реальный результат, необходимо сделать систему мер поддержки более эффективной. Министр отметил, что в прошлом году в регионе на господдержку МСП в регионе было потрачено 4 млрд руб., но должного результата этого не принесло.

У нас в минпроме отраслевой метод финансирования: в приоритетном порядке господдержку получают представители пяти наших ведущих отраслей, системообразующие компании для региона и предприятия, которые занимаются импортозамещением. Система господдержки малого бизнеса выглядит иначе: хочешь собирать травку, нужны деньги на тапочки — возьми. Чтобы господдержка была эффективной — исполнительные органы власти должны формулировать задачи для предпринимателей, — считает Сергей Пересторонин.

Он напомнил, что в Свердловской области разработана региональная программа импортозамещения. Сейчас проекты, которые в нее вошли, синхронизируются с другими субъектами, чтобы в двух соседних областях не производили одно и то же и не тратили деньги впустую.

Нужно решать задачи, которые, я надеюсь, в ближайшее время государство сформулирует. Необходимо иметь реестр продукции, производство которой нужно наладить для экономической безопасности в стране. Фактически это госзаказ для гражданской промышленности. Но при этом российская экономика должна оставаться рыночной, — резюмировал министр.

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Автор: Елизавета Порошина
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