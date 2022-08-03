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Back to USSR: в России вновь появятся закрытые магазины для дипломатов

Back to USSR: в России вновь появятся закрытые магазины для дипломатов
Иллюстрация: .fotostrana.ru

Правительство объявило об открытии валютных магазинов для иностранцев и дипломатов, аналог «Березки» в советское время. Под наблюдением камер люди с VIP-пропуском смогут легально купить Iphone.

#ДИПЛОМАТЫ#НОВОСТИ

В России начнут работать магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей, такие же, как «Березка» в советское время. Соответствующее постановление правительства РФ было принято накануне. Лица с VIP-пропуском смогут закупаться в специальных магазинах беспошлинной торговли. Пока они будут открыты лишь в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает The Bell

В магазинах беспошлинной торговли можно будет купить парфюмерию, косметику, кондитерские изделия, ювелирные украшения, гаджеты, спиртное и сигареты. Попасть туда можно будет только по удостоверению. В торговых залах установят видеонаблюдение, а сами данные с камер будут хранить не менее 30 дней. Контролем торговли займутся специалисты таможни. Расплачиваться за покупки можно будет как рублями, так и долларами и евро. Ценники при этом будут в иностранной валюте. 

Напомним, ранее DK.RU сообщал о том, что МИД России допускает сценарий, при котором россиянам перестанут выдавать шенгенские визы — по инициативе ЕС. Взамен ведомство ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами на других материках, в частности, «с некоторыми государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также с Малайзией, Китаем и Гонконгом».

Автор: Андрей Широков
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