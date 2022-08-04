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Газпром начал сжигать газ рядом с турбинами «Северного потока»

Газпром начал сжигать газ рядом с турбинами «Северного потока»
Иллюстрация: e-vid.ru

Компания вновь снизила объем прокачки топлива в связи с ремонтом еще одного газотурбинного двигателя Siemens, подача газа по «Северному потоку» упала до 40%.

#НОВОСТИ

После сокращения поставок в Европу Газпром начал сжигать газ близ российско-финской границы рядом с компрессорной станцией (КС) Портовая, где установлены турбины «Северного потока». Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на данные NASA. Согласно спутниковым снимкам, системе мониторинга пожаров, каждый день с 17 июня на Портовой вспыхивает пламя. Очевидцы заметили огонь через три дня после снижения прокачки топлива по газопроводу на 40%. 

Известно, что с 11 по 21 июля Россия полностью прекращала поставки газа по «Северному потоку» на время техобслуживания и сейчас отправляет по трубе лишь 20% от плановой мощности газопровода. Компания снизила объем прокачки топлива с 27 июля в связи с ремонтом еще одного газотурбинного двигателя Siemens

Как ранее сообщал DK.RU, в Siemens Energy заявили, что санкций Европы против поставки турбины для «Северного потока» нет. Олаф Шольц, канцлер Германии, пояснил, что транспортировать ее в Россию можно в любое время, но российская сторона вновь и вновь напоминает про санкции.

«Газпром» уже не единожды заявлял, что проблемы с транспортировкой турбины связаны с санкциями со стороны Евросоюза, Канады и Великобритании. В Siemens же подчеркивают, что российская сторона ежедневно находит «еще какие-то причины», по которым «Газпром» не может принять турбину. В Siemens Energy считают, что если бы Россия действительно хотела получить оборудование, оно бы уже было на месте.

Автор: Андрей Широков
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