«Нужно просто сказать: «Пришлите ее». Siemens опровергла слова «Газпрома» о турбине

Турбина для «Северного потока», отправленная после ремонта из Канады, остается в Германии. Накануне в ситуацию вмешался немецкий канцлер, но российская сторона вновь и вновь напоминает про санкции.

В Siemens Energy заявили, что санкций Европы против турбины для «Северного потока» нет. Олаф Шольц, канцлер Германии, пояснил, что транспортировать ее в Россию можно в любое время. «Газпром», напомним, говорит обратное.

Сейчас турбина для газопровода находится в Германии, о сроках поставки ее в Россию ничего неизвестно. Как рассказал представитель Siemens Energy РБК, «Газпром» уже не единожды заявлял, что проблемы с ее транспортировкой связаны с санкциями со стороны Евросоюза, Канады и Великобритании, однако это, по словам источника, неправда.

Все, что можно было сказать по этому поводу, было сказано, вчера даже канцлер Германии был там и выступал, больше сказать нечего. <...> В ЕС нет никаких санкций в отношении турбины, это просто неправда, — сказал представитель Siemens Energy.

В компании подчеркивают, что российская сторона ежедневно находит «еще какие-то причины», по которым «Газпром» не может принять турбину. В Siemens Energy считают, что если бы Россия действительно хотела получить оборудование, оно бы уже было на месте.

В среду, 3 августа, канцлер Германии Олаф Шольц вместе с главой Siemens Energy Кристианом Брухом посетил завод в Мюльхайм-на-Руре, где находится турбина для «Северного потока». Брух пояснил, что для транспортировки оборудования в Россию нужно только желание и участие «Газпрома», пока этого нет, при этом Siemens Energy «крайне заинтересована» в передаче турбины.

Шольц подчеркнул, что «Газпром» должен предоставить необходимую информацию для прохождения таможни, все остальные разрешения есть: от Германии, Евросоюза, Великобритании и Канады.

Она здесь. Она готова к работе. И, кстати, в том мире, в котором мы живем сегодня, транспортировать ее очень просто. Нужно просто сказать: «Пожалуйста, пришлите ее», — подчеркнул канцлер Германии.

Спустя несколько часов после заявления Шольца в «Газпроме» заявили, что перевозка турбины невозможна из-за «санкционных режимов Канады, ЕС, Великобритании» и несоответствия Siemens Energy контрактным обязательствам.

Напомним, Канада, которая изначально не хотела выпускать турбину из страны, отправила ее в Кельн в середине июля. Тогда сообщалось, что уже в первых числах августа оборудование будет на заводе в Ленинградской области, в Россию турбину планировалось доставить через Хельсинки.

Кремль все сообщения немецкой стороны опровергает. Так, Дмитрий Песков напомнил о словах Владимира Путина, заявившего, что Россия сама пока не получила необходимую юридическую и техническую документацию для ввоза оборудования для «Северного потока».

Мы должны понимать, что «Газпром» берет то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее, — сказал Путин.

Как ранее писал DK.RU, именно отсутствием турбины в «Газпроме» же не первую неделю объясняют существенное сокращение поставок газа в Германию по «Северному потоку». Сначала прокачка топлива упала со 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, затем еще на треть. В конце июля прокачка газа снизилась до 35 млн куб. м в сутки, это всего 20% от проектной мощности газопровода.

В Германии считают, что поставки газа снижены не из-за технических проблем, а по политическим мотивам. Берлин допускал, что Россия полностью остановит поставки газа, что это грозит приостановкой всех рыночных процессов в ФРГ. В Москве говорят, что для этих опасений нет оснований, так как Россия дорожит именем добросовестного поставщика.

Читайте также: Цена на газ в Европе снова взлетела до рекордного уровня