На компрессорном заводе кадровые перестановки

В июне стало известно, что у предприятия многомиллионные долги перед сотрудниками, бизнесменами, коммунальщиками и Минздравом. В Арбитражный суд поступило более 20 заявлений с требованием их взыскать.

На официальном сайте Уральского компрессорного завода (УКЗ) на днях изменили структуру руководства. Теперь и.о. гендиректора там значится бывший председатель гордумы Режа и экс-глава городского округа Алексей Копалов. А Денис Тасаков, который до последнего момента был указан как гендиректор предприятия, теперь числится исполнительным директором, сообщает 66.RU.

Кроме того, завод покинул технический директор Валерий Антониади, правда, этого изменения на сайте пока нет. По данным источников, сейчас он «занимается сентябрьскими выборами». По данным СПАРК, изменения произошли давно — Денис Тасаков с 18 мая официально не является гендиректором предприятия.

Уральский компрессорный завод выпускает продукцию практически для всех отраслей промышленности. Но в настоящий момент предприятие испытывает серьезные финансовые трудности.

В начале июня 2022 г. стало известно, что Уральский компрессорный завод задолжал сотрудникам 13,4 млн руб. По данным прокуратуры Свердловской области, предприятие накопило долг перед 316 сотрудниками — в сумме им должны 13,4 млн руб. Прокуратура возбудила административное дело в отношении директора завода. Между тем, предприятие по итогам 2021 г. сработало в убыток, а сами сотрудники сообщают о снижении заказов.

К концу июня в свердловский Арбитражный суд поступило более двух десятков заявлений с требованием вернуть долги. Среди истцов — бизнесмены, коммунальщики и Минздрав. Сотрудникам предприятия задерживают зарплату.

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