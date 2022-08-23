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Ковид снова наступает. В Свердловской области более 700 заболевших в день

Ковид снова наступает. В Свердловской области более 700 заболевших в день
Иллюстрация: ru.freepik.com

Вузы Екатеринбурга готовятся к очередным ковидным ограничениям. Москвичам же еще в июле снова рекомендовали носить маски в помещениях.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В Свердловской области 23 августа зарегистрирован 761 случай заболевания коронавирусом. При этом госпитализировано только 136 человек. Один свердловчанин с подтвержденным диагнозом скончался. За эти же сутки 385 человек справились с болезнью.

Ковид снова наступает. В Свердловской области более 700 заболевших в день 1

Принт-скрин данных федерального оперштаба

Всего в регионе подтверждено 461 тыс. 940 заболеваний за весь период пандемии. В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 30 967 гражданам. За все время зарегистрировали 19 181 371 случай, сообщает федеральный оперштаб.

Вузы Свердловской области перед началом учебного года проводят дезинфекцию, создают запасы масок и перчаток, а также готовятся к введению коронавирусных ограничений в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со сслылкой на пресс-службы университетов. При ухудшении эпидемиологической ситуации в учебных заведениях будет введен масочный режим.

Коэффициент распространения коронавируса в РФ увеличился до февральских значений.  В среднем по России он достиг 1,14, что стало максимальным значением с 13 февраля.

Оперштаб Москвы сообщает о резком росте заболеваемости коронавирусом. За прошлую неделю в столице число новых случаев COVID-19 выросло на 57% по сравнению с предшествующей, уровень госпитализаций вырос на 9%. Рост заболеваемости связывают с распространением неопасного подштамма омикрона, однако москвичам вновь рекомендовали носить маски в помещениях.

Читайте также на DK.RU: Россия стала родиной нового штамма коронавируса. Здесь обнаружен новый штамм — «русский дельтакрон». Его выявили во время исследований в Санкт-Петербурге, в других странах эту вариацию заболевания пока не обнаружили.

Ученые говорят, что «русский дельтакрон» — это гибрид «омикрона» и «дельты», уровень его опасности пока не установлен, рассказал РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс. Эксперт пояснил, что вирусы, сочетающие в себе фрагменты геномов «омикрона» и «дельты», — большая редкость, ведь штамм «дельта» практически исчез.

Автор: Татьяна Юстус
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