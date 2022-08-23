Лошагин выходит на свободу? Облсуд счел законным его освобождение по УДО

Облсуд оставил в силе постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга по УДО фотографа Лошагина, который отбывает наказание за убийство жены.

Свердловский областной суд сегодня оставил без изменений решение первой инстанции об условно-досрочном освобождении Дмитрия Лошагина, а апелляционное представление прокурора — без удовлетворения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Пойдёт ли прокуратура в кассацию — сейчас никто не скажет, но на данный момент решение об условно-досрочном освобождении вступило в силу», — прокомментировал ситуацию стажер Свердловской областной гильдии адвокатов Алексей Остапов.

Прокурор в суде заявил, в деле не были учтены все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, а само освобождение Лошагина раньше срока является несправедливым вследствие чрезмерного смягчения назначенного ему наказания, сообщает JustMedia.ru.

Вывод об исправлении Лошагина является необоснованным. Согласно характеристике, представленной администрацией исправительного учреждения на осуждённого, он характеризуется лишь удовлетворительно. При рассмотрении ходатайства суд учитывает и отношение осуждённого к совершённому деянию. На основании ст. 175 УИК РФ ходатайство должно содержать сведения о том, что осужденный раскаялся в совершенном деянии. Сведения о раскаянии Лошагина отсутствуют, — цитирует агентство работника прокуратуры.

Дмитрий Лошагин находится в колонии с 2015 г., он был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы, то есть до 1 января 2024 г., за убийство жены.

По данным следствия, пьяный Лошагин в ночь на 23 августа 2013 г. во время ссоры до смерти избил жену-фотомодель Юлию Прокопьеву, после чего вывез ее тело в лес недалеко от Старомосковского тракта. Чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание девушки, он облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а затем скрылся.

Лошагин неоднократно подавал ходатайство об УДО: в 2020 г., в августе 2021 г., в октябре 2021 г. Весной 2022 г. адвокат Лошагина вновь подал ходатайство об его условно-досрочном освобождении, и в июне Чкаловский райсуд его удовлетворил, но прокуратура обжаловала данное решение.

Прокуратура и мать погибшей фотомодели Юлии Прокопьевой выступают против его выхода по УДО, подчеркивая, что речи о раскаянии нет.

«Сегодня не 1937 год, идет гуманизация. Лишь одно взыскание я получил за все время нахождения в колонии — это устный выговор. Но я прошел через унижения, вымогательства, рабский труд. Моя зарплата — 800 рублей, я сделал 63 стула. Убить меня будет намного гуманнее, чем применять методы системы ФСИН», — заявил на суде в 2021 г. Лошагин.