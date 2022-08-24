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Дело Евгения Ройзмана будут рассматривать в Москве

Дело Евгения Ройзмана будут рассматривать в Москве
Иллюстрация: кадр видео задержания Евгения Ройзмана телеграм-канала Mash

Задержанного экс-мэра Екатеринбурга отправят в столицу. Губернатор региона прокомментировал происходящее так: «Как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит».

#СКАНДАЛ#СУДЫ#НОВОСТИ

Задержанного сегодня рано утром Евгения Ройзмана все же доставят в Москву, где будет вестись дальнейшее следствие. О том, что дело против него завели в столице, экс-мэр Екатеринбурга предположил вскоре после того, как к нему в квартиру пришли полицейские, позже екатеринбургские СМИ со ссылкой на «высокопоставленные источники» писали, что Ройзман останется в городе. Этого не произошло, Ройзман отправляется в Москву, о чем заявили в столичном управлении МВД.

Против Ройзмана возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация Вооруженных сил России, совершенная лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние). По словам политика, дело заведено «фактически за одну фразу» об Украине. Политик выступает против проведения военной спецоперации в соседней стране.

Следствие заявляет, что Ройзман разместил в интернете видео, «содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев через несколько часов после задержания Ройзмана выложил в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заявил:

У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения, мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон, и как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит.

Также Куйвашев рассчитывает, что созданный Ройзманом Музей невьянской иконы сохранится и продолжит работу.

Минувшим утром прошли обыски в квартире Ройзмана, откуда полицейские вынесли несколько коробок, предположительно, с техникой и документами, также были обысканы Музей невьянской иконы и офисах благотворительного фонда политика. Адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов рассказал журналистам, что во время следственных действий его не пускали к подзащитному.

Евгений Ройзман был главой Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, в 2003–2007-м был депутатом Госдумы. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Минувшей весной на Ройзмана уже были составлены три протокола по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация армии), его оштрафовали на общую сумму 150 тыс. руб. В конце мая на Ройзмана завели дело по ст. 20.1.3 КоАП (неуважение к власти) из-за вопроса к словам главы МИДа Сергея Лаврова о том, что российская военная операция на Украине призвана положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США». На этот раз штраф составил 85 тыс. руб.

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Автор: Александра Клименко
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