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Худшие показатели за 5 лет: рухнул экспорт пшеницы из России

Худшие показатели за 5 лет: рухнул экспорт пшеницы из России
Иллюстрация: finobzor.ru

Контейнерные перевозки из Россию и в Россию через порт Роттердама полностью прекращены, а зарубежные банки начали отказываться проводить платежи. Цены на российскую пшеницу выше всех остальных стран.

#ЭКСПОРТ#НОВОСТИ

Урожай пшеницы в России этим летом оказался рекордным — 94,7 млн тонн зерна. Тем не менее привычной прибыли от него ждать не стоит: экспорт в июле-августе 2022-го рухнул на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Эксперты объясняют падение тем, что цены на российскую пшеницу выше, чем от других поставщиков, в первую очередь из Евросоюза. Кроме того, в течение сезона проблемы с поставками могут продолжиться из-за ухудшения погодных условий в Черном море зимой и сезонной остановки речной навигации, заявили в «СовЭкон»:

Экспорт российской пшеницы может ускориться в краткосрочной перспективе из-за падения цен на внутреннем рынке и/или повышения мировых цен на пшеницу. Мы считаем, что российский внутренний рынок далек от дна, в то время как есть большая вероятность, что мировой рынок уже преодолел его.

По данным Bloomberg, объем контейнерного импорта в Россию по состоянию на июнь сократился по сравнению с пиком в ноябре 2021 г. на 60%. Проблемы у российских экспортеров пшеницы начались после введения санкций. С отечественного рынка стали уходить некоторые крупные морские перевозчики и страховщики грузов: Maersk, CGM и Hapag-Lloyd, а зарубежные банки начали отказываться проводить платежи. В настоящий момент контейнерные перевозки из Россию и в Россию через порт Роттердама, крупнейшего в Европе, полностью прекращены. 

В то же время на других экспортных рынках у России также проблемы. Так, в августе доходы страны от продажи сырья рухнули на $2 млрд, рассказывал DK.RU. Поставки нефти из России в США, страны Евросоюза, Великобританию, Японию и Южную Корею упали на 2,2 млн баррелей в сутки после начала спецоперации на Украине, но две трети этих объемов уже перенаправлены на другие рынки. В среднем российский экспорт нефти в июле упал на 115 тыс. баррелей в сутки, до 7,4 млн баррелей.

Автор: Андрей Широков
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