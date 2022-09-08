Рынок недвижимости Екатеринбурга: «Нынешняя ситуация ничего не гарантирует продавцам»

Михаил Хорьков, начальник аналитического отдела УПН, считает, что короткие периоды роста и спада активности, фиксирующиеся на рынке, создают только иллюзию смены тренда.

По итогам августа 2022 г. рынок вторичного рынка жилья демонстрирует стагнацию. Михаил Хорьков, начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, рассказал, что в последний месяц лета число продавцов, активно снижающих цены в процессе экспозиции, заметно сократилось. В июле таких квартир было 35%, в августе только 26%.

Уровень цен предложения остается относительно стабильным. Тем не менее, несмотря на то, что ситуация на вторичном рынке в последний месяц заметно улучшилась, это не гарантирует продавцам хороших условий для продажи в следующие периоды. Особенность текущего рынка — короткие периоды роста и спада активности, которые могут создавать иллюзию смены тренда, — указал Хорьков.

При этом, согласно исследованию аналитического отдела группы «Новосел», продолжают расти в цене квартиры в городах-спутниках Екатеринбурга. Средняя цена предложения за последние 12 месяцев увеличилась на 20-30%: в Березовском показатель вырос на 30,9% (до 81 тыс. 616 руб. за кв. м.), в Верхней Пышме — на 22,8% (до 81 тыс. 952 руб.), в Среднеуральске — на 22,3% (до 64 тыс. 930 руб.), в Арамили — на 20,3% (до 66 тыс. 383 руб.).

Как писал DK.RU ранее, в Екатеринбурге рост зарплат заметно не успевает за ростом цен на жилье. Такие выводы следуют из совместного исследования ЦИАН и hh.ru. Согласно цифрам, средние предлагаемые зарплаты за два года в городе выросли на 7,2%: с 51,1 тыс. руб. в 2020 г. до 54,8 тыс. руб. в 2022 г. При этом средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 35%: с 75 тыс. руб. в 2020 г. до 101,3 тыс. руб. в 2022 г.

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