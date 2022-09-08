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Рынок недвижимости Екатеринбурга: «Нынешняя ситуация ничего не гарантирует продавцам»

Рынок недвижимости Екатеринбурга: «Нынешняя ситуация ничего не гарантирует продавцам»
Иллюстрация: wiki2.org

Михаил Хорьков, начальник аналитического отдела УПН, считает, что короткие периоды роста и спада активности, фиксирующиеся на рынке, создают только иллюзию смены тренда.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

По итогам августа 2022 г. рынок вторичного рынка жилья демонстрирует стагнацию. Михаил Хорьков, начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, рассказал, что в последний месяц лета число продавцов, активно снижающих цены в процессе экспозиции, заметно сократилось. В июле таких квартир было 35%, в августе только 26%.

Уровень цен предложения остается относительно стабильным. Тем не менее, несмотря на то, что ситуация на вторичном рынке в последний месяц заметно улучшилась, это не гарантирует продавцам хороших условий для продажи в следующие периоды. Особенность текущего рынка — короткие периоды роста и спада активности, которые могут создавать иллюзию смены тренда, — указал Хорьков.

При этом, согласно исследованию аналитического отдела группы «Новосел», продолжают расти в цене квартиры в городах-спутниках Екатеринбурга. Средняя цена предложения за последние 12 месяцев увеличилась на 20-30%: в Березовском показатель вырос на 30,9% (до 81 тыс. 616 руб. за кв. м.), в Верхней Пышме — на 22,8% (до 81 тыс. 952 руб.), в Среднеуральске — на 22,3% (до 64 тыс. 930 руб.), в Арамили — на 20,3% (до 66 тыс. 383 руб.).

Как писал DK.RU ранее, в Екатеринбурге рост зарплат заметно не успевает за ростом цен на жилье. Такие выводы следуют из совместного исследования ЦИАН и hh.ru. Согласно цифрам, средние предлагаемые зарплаты за два года в городе выросли на 7,2%: с 51,1 тыс. руб. в 2020 г. до 54,8 тыс. руб. в 2022 г. При этом средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 35%: с 75 тыс. руб. в 2020 г.  до 101,3 тыс. руб. в 2022 г.

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Автор: Александра Клименко
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