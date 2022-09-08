За сутки в России вновь выявлено больше 50 000 заболевших коронавирусом

Очередная волна пандемии особенно сильно чувствуется в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В мире между тем, согласно данным ВОЗ, заболеваемость снижается.

За последние сутки в России выявлено больше 50 618 случаев заражения коронавирусом. Умерли от заболевания 93 человека, госпитализированы 3611 человек. Накануне диагноз был поставлен 47,9 тыс. россиян, сообщает оперштаб. Максимальные с марта 51 699 случаев заражения были выявлены в России 3 сентября.

Больше всего случаев выявлено в Москве, 7896 человек. На втором и третьем местах — Санкт-Петербург и Московская область (3249 и 1773 случаев). Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 19 908 189 человек, умерли 385 069, выздоровели 18 926 609.

ВОЗ сообщает о снижении заболеваемости коронавирусом в мире. По данным организации, за прошедшую неделю COVID-19 заразились 4,2 млн человек, более 13 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предшествующими семью днями на 12%, а количество летальных исходов на 5%:

Особенно значительное снижение заболеваемости зафиксировано в Восточном Средиземноморье (минус 29%), Юго-Восточной Азии (минус 22%) и Европе (минус 15%). Смертность существенно уменьшилась в Юго-Восточной Азии (минус 24%) и Европе (минус 22%). В то же время число летальных исходов возросло в Африке (плюс 14%), Америке (плюс 6%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 5%).

Напомним, все антиковидные ограничения были отменены в России в начале июля, однако с августа вновь стал фиксироваться рост заболеваемости, сообщалось также о новом выявленном штамме. Роспотребнадзор, несмотря на увеличение числа заболевших, пока не видит причин возвращать ограничения на федеральном уровне. Регионам ведомство рекомендовало следить за ситуацией и, в случае сильного роста заболеваемости, вводить масочный режим.

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