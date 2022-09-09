Букингемский дворец подтверждает: скончалась королева Елизавета II

Состояние здоровья королевы резко ухудшилось утром 8 сентября. Елизавета II находилась на троне 70 лет. За время ее правления в стране сменилось 15 премьер-министров.

Королева Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в своей шотландской резиденции в Балморале в кругу семьи, сообщает Коммерсант. Состояние здоровья королевы резко ухудшилось утром 8 августа, вынудив пресс-службу Букингемского дворца выступить с необычно откровенным сообщением об обеспокоенности врачей и том, что королева помещена под их постоянное наблюдение. Причины смерти не указываются. Ей было 96 лет.

Несмотря на возраст и очевидные проблемы со здоровьем, новость о смерти королевы вызвала настоящий шок: еще 6 сентября она впервые за долгое время появилась на публике, принимая отставку премьер-министра Бориса Джонсона и назначая его преемника — Лиз Трасс.

Царствование Елизаветы II было самым долгим в истории страны. 6 февраля 1952 г. Елизавета после смерти своего отца взошла на престол в возрасте 25 лет. Королева за время правления посетила более 130 стран мира. Она стала первым монархом, чью коронацию, проходящую в Вестминстере, показывали по телевидению. В прямом эфире ее смотрели более 27 млн человек в Британии и около 100 млн в мире.

В 1934 г. Елизавета познакомилась со своим будущим супругом — сыном греческого принца Андрея — Филиппом. В 1940 г. 13-летняя принцесса впервые выступила с радиообращением к детям, пострадавшим во время Второй мировой войны, а в 1943-м состоялось ее первое самостоятельное появление на публике — визит в полк гвардейских гренадеров. Во время Второй мировой войны Елизавета в качестве водителя санитарного автомобиля служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе, получила звание лейтенанта. Первое зарубежное турне королева совершила по странам Британского Содружества наций, колониям Великобритании. В 1957 г. Елизавета нанесла первый визит в США и выступала на заседании Генассамблеи ООН. В 1991-м стала первым монархом, выступившим на совместной сессии палат Конгресса США. В октябре 1994 г. посетила Россию, это был первый визит британского монарха в постреволюционной истории страны. К настоящему времени Елизавета II являлась действующим монархом в 15 независимых государствах Содружества: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Сент-Винсент и Гренадинах, Сент-Китс и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке. В январе 2006 г. часть своих полномочий она передала наследнику престола принцу Чарльзу, а в конце 2016-го патронат над 25 структурами был передан другим членам королевской семьи. Принц Филипп, герцог Эдинбургский и супруг королевы Великобритании Елизаветы II, умер 9 апреля 2021 г., не дожив два месяца до своего столетнего юбилея, рассказывал DК.RU. Союз королевы и принца Филиппа стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись более 73 лет.

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