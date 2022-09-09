Прапраправнука российского императора Николая I объявят королем Англии

После смерти самого долгоживущего монарха Елизаветы II объявить нового короля должны в течение суток. Но в этот раз все идет не по традиции: виной всему ковидные ограничения.

Над Букингемским дворцом приспустили государственный флаг, а в стране начался десятидневный траур: на британский престол после смерти его матери, королевы Елизаветы II, восходит принц Карл III. Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. Карл автоматически стал королем как бывший наследник престола. Однако, сообщает Independent, по традиции должна быть проведена формальная церемония, которую проведет Совет по престолонаследию. При этом Совет должен состояться до первого после смерти королевы собрания парламента, пишет РБК.

По правилам, церемония должна пройти в течение суток после смерти предыдущего монарха, однако это будет сделано позже, так как не было достаточно времени для подготовки. Исторически в Совете по престолонаследию участвует весь Тайный совет, состоящий из советников монарха, который наблюдает за формальным провозглашением нового короля. Число членов Тайного совета более 700, и из-за ковидных ограничений количество участников сократили до 200.

73-летний принц Чарльз взял себе имя Карл III (в английской версии написание его имени осталось прежним — Charles). По линии отца (умершего принца Филиппа) новоиспеченный король является прапраправнуком российского императора Николая I. Мать Чарльза Елизавета II находилась в родственной связи с последним императором России Николаем II, который вместе с семьей был убит в Екатеринбурге.