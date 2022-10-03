Хотели как лучше, а получилось… Почему излишние чтение и математика вредят ребенку

Родители шестилеток — особая категория, они будто готовятся «запустить человека в космос». Как безопасно подготовить ребенка в школе и какими навыками он должен владеть в раннем школьном возрасте.

Часто поступлению в первый класс предшествует серьезная подготовка: детей отдают на подготовительные курсы, учат их читать, писать и считать. И ребенок пяти-шести лет, нередко в ущерб физическому развитию и простым подвижным играм, пишет в прописях, считает столбиком и делает домашние задания. Но стоит ли нагружать будущего школьника таким объемом информации, какие психологические метаморфозы происходят с ребенком в начальной школе и что делать, если, к примеру, у него рассеянное внимание? На эти и другие вопросы DK.RU ответил Ярослав Рогинский, медицинский психолог Центра когнитивных технологий «УГМК-Здоровье».

Ярослав, есть ли определенный набор навыков, с которыми ребенок должен приходить в школу? Например, уверенно считать до десяти или читать 30-40 слов в минуту?

— Когда мы говорим о том, готов ли ребенок к школе, то речь не столько о наборе навыков, сколько об их эффективности. Способность усваивать знания зависит от множества факторов: от физической, эмоциональной, социально-коммуникативной зрелости ребенка. Школьник должен развиваться, изучая окружающий мир в соответствии со своими возможностями. Сейчас мы все чаще сталкиваемся с тем, что дети не соответствуют развитию по возрасту и труднее переносят смену игровой детсадовской парадигмы на учебную.

Получается, правильнее не «заучивать» ребенка перед школой, а вкладываться в его эмоциональное развитие?

— На этот вопрос сложно ответить однозначно. Естественно, мы желаем своему ребенку самого лучшего, хотим, чтобы он выгодно смотрелся на фоне других первоклассников. Однако необходимо предоставить ему пространство для постепенного и самостоятельного роста. У каждого будущего первоклассника свой вектор развития. Головной мозг — это определенный субстрат. Если какой-то участок мозга не дозрел, а родитель нагружает ребенка новой информацией, начинается сопротивление. Школьник напрягается, подключает дополнительные умственные резервы. Происходит это всегда через протесты и «не хочу».

Да, можно учить ребенка раньше писать и читать, но, если он физиологически не готов, то мы больше навредим ему, чем принесем пользы. Если и делать упор на интеллектуальное развитие школьника, то лучше постоянно говорить с ним о том, что он узнал нового для себя сегодня. Что касается чтения, желательно просить ребенка пересказывать прочитанное своими словами: важно не количество прочтенных страниц, а качество запоминания.

Вообще, когда мы пытаемся вписать всех детей в какую-то одну систему, мы рискуем «потерять» тех, кто не попадает в обозначенные границы «нормальности». Делать выводы о развитии ребенка необходимо не из каких-то стандартов, а исходя из его возможностей.

Еще пару слов о возможностях, способностях и гармоничном развитии. Я часто наблюдаю за игровыми площадками. На них не так много детей, как должно быть. А ведь физическая активность — это очень важно. От нее зависят память, внимание, мышление, речь и развитие зрительных органов.

Если будущий первоклассник ведет сидячий образ жизни, проводит время в гаджетах, есть риск, что развитие будет дисгармоничным. Поэтому родителям я советую проводить больше времени с детьми на улице: играть в мяч, гулять, бегать.

Какое влияние оказывают гаджеты на формирование когнитивных функций у современных детей?

— То, что гаджеты плотно вошли в нашу жизнь, игнорировать невозможно. Научный дискурс о влиянии планшетов и смартфонов на формирование детской психики до сих пор продолжается. Ясно одно: использование ребенком гаджета больше 30 минут в день не должно быть бесцельным и бесконтрольным. Сверх обозначенного времени, конечно, можно использовать телефон или планшет, но лишь для того, чтобы показать ребенку, к примеру, животных Африки или побывать в каких-то определенных местах при помощи Гугл.Карт.

Если гаджет используется более получаса и родители за этим не следят, то это плохо влияет на центральную нервную систему ребенка. В первую очередь — на речь. Потому что с персонажем условной игры ребенок не общается вслух: либо при помощи кнопок, либо при помощи внутреннего голоса. Мы очень часто в последнее время встречаем детей с недостаточно развитым артикуляционным аппаратом, а речь является фундаментом для развития всех высших психических функций.

Второе, на что оказывают влияние гаджеты, — физическое развитие. Часто в центр приходят дети со слабым корпусом, неразвитыми мышцами шеи и спины. Как ребенок с таким «набором» будет сидеть на уроке? Он начнет сутулиться, смотреть на доску не прямо, а под углом, ложиться на парту. Это все сказывается на концентрации внимания и на почерке. Кроме того, если ребенок постоянно тыкает в экран, мы получаем только один сильный палец, а мышцы кисти должны развиваться равномерно, чтобы он мог нормально держать ручку.

Не давать ребенку гаджет в принципе — это правильно или тоже перекос?

— Во всем важен баланс. Давайте так: изначально планшеты и смартфоны — это устройства для взрослых. Взрослый, в отличие от ребенка, может контролировать свои действия и нести за них ответственность. Школьнику это недоступно. Так что выстраивание границ между ребенком и планшетом — это зона ответственности родителя. Нужно сделать так, чтобы ребенок понимал, для чего конкретно сейчас он берет гаджет в руки.

Какое влияние на формирование когнитивных функций ребенка оказывают режим питания, отдыха и бодрствования?

— Правильный здоровый режим — это, что называется, база. У ребенка должен быть структурированный день: он должен понимать, что и за чем его ждет: во столько-то пробуждение, во столько-то рисование, потом прогулка, обед. Так формируется контроль над своей деятельностью. Отсутствие самоорганизации и четкого режима приводит как раз к тому, что ребенок не знает, чем себя занять, и тянется к гаджету.

Вообще многие функции и навыки человека формируются еще до пубертатного периода, т.е. до 12-14 лет. Если мы сбиваем режим дня, то это может навредить энергетическому блоку — подкорковым структурам, которые являются аккумулятором для человека.

С какими проблемами к вам в центр чаще всего обращаются родители первоклассников?

— К нам приходят не только с проблемами. Родители нормотипичных детей — тех, кто развивается в соответствии с возрастом — тоже обращаются и просят оценить готовность ребенка к школе. Мы оцениваем уровень развития навыков: как ребенок читает, пишет, воспринимает информацию на слух. А самыми распространенными запросами, с которыми мы сталкиваемся в стенах центра, — это трудности, вызванные гиперреактивностью, неусидчивостью. Часто приходят дети с синдромом дефицита внимания, трудностями в освоении школьных навыков, нарушениями речи.

Как Центр когнитивных технологий помогает перестроиться детям с игровой модели поведения на учебную и подготовиться к школе?

— Наши специалисты обладают набором методик, направленных на развитие и коррекцию когнитивных навыков. Например, тут проходят занятия по программе «Интерактивный метроном». С ее помощью у ребенка появляется чувство ритма, развивается межполушарное взаимодействие. Ребенок учится упорядочивать информацию, движения. И все это с элементами игры.

Метроном хорошо помогает при нарушениях речи. Когда ребенок умеет отбивать определенный ритм, он быстро учится читать по слогам. Развивается координация движений, быстрота реакций.

Вторая методика, о которой стоит упомянуть — мозжечковая стимуляция. Занятие проходит в игровой форме, где задача ребенка устоять на подвижной платформе. Цель — научить головной мозг правильно обрабатывать информацию, улучшить навыки речи, письма, чтения, концентрацию внимания и математические способности, языковые механизмы, память и восприятие. Благодаря воздействию на функцию равновесия и статическую физическую нагрузку, укрепляется весь организм: осанка, координация движений, функции баланса и саморегуляции.

Кстати, на мозжечковую стимуляцию ходят и взрослые, особенно спортсмены, которым важно уметь контролировать положение тела в пространстве.

Дети, которые приходят к нам в Центр, очень любят тренажер зрительной интеграции — «Колибри». С его помощью ребенок отрабатывает зрительные функции, расширяет поле зрения, улучшает память, зрительную координацию и вырабатывает устойчивое внимание. По сути, тренажер представляет собой большой экран, на котором появляются разные упражнения, например, следить за крабиком или собирать пазлы. Все это ребенок делает только глазами, а специальная программа следит за тем, куда смотрит ребенок, моргает или нет. И если, например, ребенок теряет фокусировку на крабике, то он уползает.

Ребят, которым сложно дается математика, мы отправляем на программу «Нумикон». В «Нумиконе» числа от одного до десяти представлены пластмассовыми формами-шаблонами разного цвета, благодаря чему числа становятся доступными для зрительного и тактильного восприятия. Формы «Нумикона» устроены так, что в учебном процес­се задействуются разные сенсорные каналы: слух, зре­ние, осязание, а также подключается движение и речь.

Сколько занятий в среднем необходимо ребенку, чтобы улучшить ту или иную когнитивную функцию?

— Чем больше мы вкладываем в ребенка, тем лучше. Вообще, конечно, эффект от занятий — это вещь очень индивидуальная. Но в среднем эффект от посещения Центра когнитивных технологий заметен уже после первых 15-20 занятий. Каждое улучшение, которое мы замечаем у ребенка, — это всегда радость и победа. Особенно в трудных случаях. К нам обращаются родители детей в том числе и с расстройством аутистического спектра. И очень приятно видеть результат нашей коллективной кропотливой работы, особенно когда такие дети могут узнать тебя в коридоре и поздороваться.

Что вы посоветуете родителям первоклашек?

— Важно не торопить события, дайте ребенку возможность развиваться самостоятельно, но не бесконтрольно. Если хочется прокачать его навыки, делать это стоит аккуратно, без давления, в игровой форме. Далее, если вам кажется, что с вашим ребенком что-то не так, идите к специалистам, которые подтвердят или опровергнут ваши опасения.

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