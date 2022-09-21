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Рослесхоз судится с Игорем Алтушкиным за участок в Верхней Пышме

Рослесхоз судится с Игорем Алтушкиным за участок в Верхней Пышме
Иллюстрация: DK.RU

Позиция Федерального агентства лесного хозяйства: земля поставлена на кадастровый учет незаконно, ее надо вернуть. Глава «Русской медной компании» утверждает, что он добросовестный приобретатель.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Федеральное агентство лесного хозяйства пытается вернуть в государственную собственность три земельных участка вокруг СНТ «Звездочка» в Верхней Пышме. Один (площадь — 50,8 тыс. кв. м) принадлежит «Балтымской земельной компании», второй (14,7 тыс. кв. м) — ее учредителю и директору Михаилу Михайлову, третий (42,3 тыс. кв. м) — главе совета директоров РМК Игорю Алтушкину

Рослесхоз утверждает: участки частично пересекаются с границами лесного фонда, значит, происходит двойной учет и двойная регистрация права собственности за разными субъектами. Как сообщает «Ъ-Урал», агентство через суд добивается исключения сведений о спорных участках из ЕГРН и признания, что они сформированы и поставлены на кадастровый учет незаконно.

В 2021 г. Арбитражный суд Свердловской области отказал ему в удовлетворении требований, сославшись на то, что, по данным ЕГРН, участки не относятся к землям лесного фонда. Апелляционный суд это решение отменил. После чего ответчики обратились в кассационный суд, и он направил дело на новое рассмотрение.

Позиция Игоря Алтушкина: он «добросовестный приобретатель земельного участка, который не знал и не должен был знать, что указанный земельный участок относится к землям лесного фонда».

Следующее заседание по искам Рослесхоза к Игорю Алтушкину и Михаилу Михайлову состоится 7 октября.   

Ранее DK.RU сообщил, что учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» и группы компании Baden Family Евгений Кононов купил санаторий в Сысерти. Он планирует запустить на этой площадке новый проект.  

Напомним, что под Екатеринбургом, на участке в 4,45 га между Горным Щитом и коттеджным поселком «Совушки», может появиться аквапарк с гостиницей. В проект заложен зал термальных бассейнов с детской зоной и аттракционом «Искусственная волна», три блока бань с зонами отдыха, кафе с двумя залами на 200 мест и на 50 мест с кухней, блок раздевалок, блок спа-центра, лаундж-зоны и помещения группового обслуживания повышенной комфортности.

Автор: Виктория Говорковская
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