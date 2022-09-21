Евгений Ройзман сможет возобновить прием граждан

Суд избрал Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе на посещение публичных мероприятий. Спустя месяц судья Оксана Мамонтова разъяснила значение этого понятия.

Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, обвиняемого в дискредитации ВС РФ, было рассмотрено 25 августа в Верх-Исетском суде. Политику запретили пользоваться средствами связи, интернетом, почтой, посещать публичные мероприятия и общаться со свидетелями по уголовному делу.

В течение месяца сохранялась неопределенность, может ли он проводить пятничные приемы граждан и совершать субботние пробежки по Плотинке.

20 сентября судья Оксана Мамонтова дала соответствующие пояснения: мера пресечения «запрет определенных действий», подразумевает, что Евгений Ройзман должен являться в органы дознания, следствия или суд по первому требованию. При этом ограничения по перемещению судом не налагались, и он может покидать территорию Октябрьского района Екатеринбурга, в котором зарегистрирован.

Под публичными мероприятиями следует понимать открытые, доступные каждому, проводимые в форме собрания, митинга, демонстрации мероприятия, организованные общественными, политическими или религиозными организациями. Понятие публичного места следует рассматривать в контексте с понятием публичное мероприятие. Там, где проводится публичное мероприятие, там и есть публичное место.

Сейчас Евгений Ройзман носит на ноге электронный браслет, его перемещения контролируют сотрудники ФСИН.

Адвокат Владислав Идамжапов сообщил, что его клиент отказался давать показания по делу, в рамках которого ему предъявлено обвинение.

Напомним, что Евгения Ройзмана задержали в его квартире утром 24 августа. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация Вооруженных сил России, совершенная лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние). По ней предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. По словам политика, дело заведено «фактически за одну фразу» об Украине. Он выступает против проведения военной спецоперации в соседней стране.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выложил в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заявил:

У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения, мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон, и как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит.

Также губернатор рассчитывает, что созданный Ройзманом Музей невьянской иконы сохранится и продолжит работу.